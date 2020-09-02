Відомий корупціонер Антон Яценко запропонував законопроєкт про реєстрацію домашніх тварин. Його він представив на розгляд до Верховної Ради. Про те, чим небезпечний цей законопроєкт – читайте далі.

Державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська прокоментувала зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт про обов'язкову ідентифікацію та реєстрацію домашніх тварин в ефірі 24 каналу.

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Новий законопроєкт: коли, кому й за що платити

Цей законопроєкт передбачає захист тварин від жорсткого поводження та необхідність контролю за власниками, які викидають тварин. Для цього господарі мають зареєструвати своїх "друзів" для подальшої ідентифікації. Проте платити кошти доведеться не лише за реєстрацію тварин, а й кожного разу, коли люди звертатимуться до лікаря.

Будь-які відомості: чи про вакцинацію, чи про зміну місця проживання, мають бути відображеними в Єдиній базі з реєстрації тварин. Варто зазначити, що зміна такої інформації відбуватиметься через приватні прокладки і, відповідно, буде платною.

Загребельська: Цей законопроєкт – інтегрована корупційна схема

Експертка зазначила, що поданий на розгляд законопроєкт – це спроба відновити діяльність раніше нашумілої корупційної схеми "майданчики Яценка". Вона розповіла, що кошти за реєстрацію сплачуватимуться не державі, а організаціям-посередникам, так званим прокладкам, які в цьому законопроєкті називаються Єдиними базами з реєстрації тварин.

Суперечливим є той факт, що закронопроєкт не регламентує кількість організацій, які здійснюватимуть таку діяльність, та не пояснює умови відбору. Також цей проєкт не регулює ціни на послуги, тобто такі компанії самі встановлюватимуть вартість.

Законопроєкт презюмує, що він спрямований на те, щоб зменшити безпритульних тварин, проте ми матимемо зворотню статистику: їх кількість лише збільшиться,

– зазначила Загребельська.

Що відомо про корупційні схеми Яценка

Раніше, ще за часів президентства Віктора Януковича, Антон Яценко мав справу стосовно державних закупівель: "майданчики Яценка" – корупційна схема у сфері реєстрації об'єктів нерухомості. Тоді до державної бази інформацію також вносили через приватні прокладки, які, на той час, заробляли приблизно 1 мільйон гривень на день.

До теми. Антона Яценка в ЗМІ називають "дорожнім убивцею". Річ у тім, що в його біографії вже було смертельне ДТП, участь в якому сам політик спростовує. Нардеп порушив ПДР 60 разів за 50 днів. Це стало відомо завдяки встановленим камерам.

Антимонопольний комітет згодом оштрафував Яценка, але правохоронні органи не сприяли розвиткові розкриття цієї справи. За словами Агії Загребельськоїх, він і досі лишився безкарним, і досі очолює посаду в парламенті та генерує подібні схеми.