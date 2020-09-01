Верховна Рада на засіданні 1 вересня провалила голосування за закон, який фактично дозволив би проводити безконтрольні експерименти над тваринами. Під стінами парламенту протестували зоозахисники та екологи.

За скандальний законопроєкт №0897 проголосували лише семеро депутатів. Водночас понад 200 народних обранців утримались. Про це повідомляє 24 канал.

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Деталі закону

він скасовував необхідність отримання дозволу Міносвіти на здійснення експериментів над тваринами;

розширював коло суб‘єктів, які можуть здійснювати експерименти. Крім наукових і освітніх закладів, експерименти над тваринами зможуть проводити також "підприємства та організації";

жодного контролю чи відповідальності за організацію експериментів законом не передбачено. Мовиться про механізми перевірок і притягнення до відповідальності.

Логіка скасування дозволів на такі експерименти, мовилось у пояснювальній записці, полягає в тому, що за такими дозволами і так не звертаються. Тому вони, мовля, й так не потрібні.

Зверніть увагу! Директиви ЄС впроваджують принцип мінімізації використання тварин для експериментів та заміщення таких експериментів альтернативними методиками. Водночас законопроєкт 0897 пропонує розвивати цю сферу.

Що про закон кажуть зоозахисники та екологи

Координатор кампанії ХутроOFF Павло Вишебаба вважає, що ймовірним замовником цього законопроєкту стало фармацевтичне лобі.

Ексголова Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов також закликав голосувати проти законопроєкту.