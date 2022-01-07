Скандальный Шевченко подчеркнул, что в фильме "красной линией проходит Украина". В фильме он снял также самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
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О чем фильм одиозного нардепа
Как говорится в 30-секундном ролике, полноценный фильм должен выйти 8 января. Видео начинается с того, что Лукашенко обещает Шевченко поддерживать его всегда и во всем.
На следующем кадре тот беззастенчиво спрашивает, когда пригласит его в Украину. При этом Шевченко амбициозно заявляет, что это произойдет, когда он будет президентом.
Также на видео Лукашенко цинично заявляет, что Украина также его.
Фильм с Лукашенко появился на канале нардепа: смотрите видео
Что известно о скандалах Шевченко
- Чаще всего нардеп Шевченко попадал в скандалы именно из-за приверженности к режиму самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Еще во время активных протестов в Беларуси в августе 2020 года, Шевченко призвал простить Лукашенко "его грехи". Депутат дерзко говорил, что белорусы протестуют, потому что им якобы скучно. Кроме того, парламентарий обругал белорусскую оппозицию.
- В феврале 2021 года он посетил Всебелорусское собрание, а уже в апреле 2021 поехал в Минск, чтобы встретиться с Лукашенко. Украинский политик утверждал, что для него это большая честь.
- Также бывший представитель "Слуги народа" Евгений Шевченко заявлял, что Служба безопасности Украины открыла против него дело за госизмену. Говорил, что это связано с его "дружбой с Беларусью".