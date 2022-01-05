Шевченко считает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев "не удержит ситуацию".
Читайте также Одиозный нардеп Шевченко заявил, что СБУ открыла против него дело за госизмену
Он напомнил, что Казахстан является членом Организации договора о коллективной безопасности.
Не будем забывать, Казахстан – член ОДКБ. Противовес НАТО. Ждем введения российских сил в Казахстан,
– заявил Шевченко.
Затем нардеп добавил, что "ОДКБ идет на помощь Казахстану". Он призвал навести конституционный порядок.
Что такое ОДКБ?
Организацию договора о коллективной безопасности еще называют Ташкентским договором. Это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
Шевченко приехал в Казахстан
5 января нардеп обнародовал видео возле Сената и резиденции президента Казахстана. Шевченко сказал лишь, что холодно, но причину своего визита не объяснил.
Шевченко приехал в Казахстан, смотрите видео:
Чем известен Шевченко
Нардеп часто попадал в скандалы из-за приверженности к режиму самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Еще когда в Беларуси были активные протесты в августе 2020 года, Шевченко призвал простить Лукашенко "его грехи". Затем нардеп поехал на встречу к политику, заявив, что для него это большая честь.
Что происходит в Казахстане
- 3 января в стране начались масштабные протесты. Сначала люди выходили на улицы из-за удорожания газа, но потом выдвинули новые политические требования. В частности, обновление власти.
- Сейчас известно, что в результате столкновений пострадали ориентировочно 500 человек. Кроме того, убили протестующего. Также, по информации СМИ, погибли 8 правоохранителей.
- На всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайной ситуации.
- В России заявили, что США якобы причастны к протестам. Белый дом назвал такие обвинения нелепыми.