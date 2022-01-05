Шевченко считает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев "не удержит ситуацию".

Читайте также Одиозный нардеп Шевченко заявил, что СБУ открыла против него дело за госизмену

Он напомнил, что Казахстан является членом Организации договора о коллективной безопасности.

Не будем забывать, Казахстан – член ОДКБ. Противовес НАТО. Ждем введения российских сил в Казахстан,

– заявил Шевченко.

Затем нардеп добавил, что "ОДКБ идет на помощь Казахстану". Он призвал навести конституционный порядок.

Что такое ОДКБ?

Организацию договора о коллективной безопасности еще называют Ташкентским договором. Это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

Шевченко приехал в Казахстан

5 января нардеп обнародовал видео возле Сената и резиденции президента Казахстана. Шевченко сказал лишь, что холодно, но причину своего визита не объяснил.

Шевченко приехал в Казахстан, смотрите видео:

Чем известен Шевченко

Нардеп часто попадал в скандалы из-за приверженности к режиму самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Еще когда в Беларуси были активные протесты в августе 2020 года, Шевченко призвал простить Лукашенко "его грехи". Затем нардеп поехал на встречу к политику, заявив, что для него это большая честь.

Что происходит в Казахстане