Шевченко вважає, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв "не втримає ситуацію".
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Не забуваймо, Казахстан – член ОДКБ. Противага НАТО. Чекаємо на введення російських сил у Казахстан,
– заявив Шевченко.
Потім нардеп додав, що "ОДКБ йде на допомогу Казахстану". Він закликав навести Конституційний лад.
Що таке ОДКБ?Організацію договору про колективну безпеку ще називають Ташкентським договором. Це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.
Шевченко приїхав у Казахстан
5 січня нардеп оприлюднив відео біля Сенату та резиденції президента Казахстану. Шевченко сказав лише, що холодно, але причину свого візиту не пояснив.
Шевченко приїхав у Казахстан, дивіться відео:
Чим відомий Шевченко
Нардеп часто втрапляв у скандали через прихильність до режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Ще коли у Білорусі були активні протести у серпні 2020 року, Шевченко закликав пробачити Лукашенку "його гріхи". Потім нардеп поїхав на зустріч до політика, заявивши, що для нього це велика честь.
Що відбувається у Казахстані
- 3 січня у країні почались масштабні протести. Спочатку люди виходили на вулиці через дорожчання газу, але потім висунули нові політичні вимоги. Зокрема, оновлення влади.
- Наразі відомо, що внаслідок сутичок постраждали орієнтовно 500 людей. Крім того, вбили протестувальника. Також, за інформацією ЗМІ, загинули 8 правоохоронців.
- На всій території Казахстану ввели режим надзвичайної ситуації.
- У Росії заявили, що США начебто причетні до протестів. Білий дім назвав такі звинувачення безглуздими.