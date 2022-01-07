Скандальний Шевченко підкреслив, що у фільмі "червоною лінією проходить Україна". У фільмі він зняв також самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
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Про що фільм одіозного нардепа
Згідно із 30-секундним роликом, повноцінний фільм має вийти 8 січня. Відео починається із того, що Лукашенко обіцяє Шевченку підтримувати його завжди і у всьому.
На наступному кадрі той безсоромно запитує, коли запросить його в Україну. При цьому Шевченко амбітно заявляє, що це станеться, коли він буде президентом.
Також на відео Лукашенко цинічно заявляє, що Україна також його.
Фільм з Лукашенком з'явився на каналі нардепа: дивіться відео
Що відомо про скандали Шевченка
- Найчастіше нардеп Шевченко потрапляв у скандали саме через прихильність до режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Ще під час активних протестів у Білорусі в серпні 2020 року, Шевченко закликав пробачити Лукашенку "його гріхи". Депутат зухвало говорив, що білоруси протестують, бо їм начебто нудно. Крім того, парламентар облаяв білоруську опозицію.
- У лютому 2021 року він відвідав Всебілоруські збори, а вже у квітні 2021 поїхав у Мінськ, щоб зустрітись із Лукашенком. Український політик стверджував, що для нього це велика честь.
- Також колишній представник "Слуги народу" Євген Шевченко заявляв, що Служба безпеки України відкрила проти нього справу через держзраду. Казав, що це пов'язано із його "дружбою з Білоруссю".