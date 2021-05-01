Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, который сам неоднократно попадал в скандалы, приехал на границу с Венгрией. Там он устроил жесткую проверку.

О деталях проверки рассказали в телеграм-канале PavlovskyNews. Во время своего визита на границу Тищенко "разоблачил коррупционную схему на таможне".

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Что Тищенко делал на границе

Сначала Тищенко подошел к венгерскому пограничнику и заявил, что у нас нет границ с Венгрией. Произошло это на КПП "Тиса". А после, нардеп отправился на взвешивание грузов, подлежащих таможенному декларированию.

"Слуга народа" решил сам проверить телевизор и во время этой проверки выяснилось, что таможенники выборочно оценивают пошлину грузов.

Водители заявили, что есть секретный чат для бизнесменов и обычных граждан. Многие водители берут в свои автобусы дополнительных людей для провоза груза на безвозмездной основе,

– говорится в сообщении.

Также водители жаловались, что на основном КПП с Венгрией всего двое весов. Тищенко потребовал от руководства таможни расширить их количество до 7-ми в ближайшее время.

Проверка Тищенко на границе: смотрите видео