Недавно в Киев приезжал известный российский рэпер Баста, он же - Василий Вакуленко. В 2014 - 2015 годах, пока украинский военный и предприниматель Леонид Остальцев был на войне, рэпер ездил в Крым, чтобы выступить с концертами за так называемое объединение с Россией.

З того часу вся любов військового до творчості Вакуленка миттєво зникла. Щобільше, днями Басту помітили в одному зі столичних ресторанів.

К теме Баста, выступавший в оккупированном Крыму, приехал в Киев

До закладу під'їхав якийсь небайдужий громадянин, який вирішив донести до російського виконавця головну думку активної частини українського суспільства, а саме, що Крим – це Україна. Після цього охорона Василя повелася дуже по-хамськи щодо цього громадянина.

Загроза нацбезпеці

Завдяки тому, що Баста приїхав у Київ – його помітили. Чимало людей, хто раніше не знав, дізнались, що Василю Вакуленку був заборонений в'їзд в Україну через кримські гастролі. Але тепер – можна.

Ба більше, у нього заплановані концерти в Києві в червні 2021 року. Заборона СБУ на в'їзд російському реперу діяла з 2017 по 2020 рік. Восени 2020 року Басту офіційно виключили з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, оскільки 3 роки минули.

Особисто я вважаю, що такі відомі персонажі, як Баста, боксер Усик та подібні – це насправді велика загроза національній безпеці. І я поясню, чому.

Наприклад, почнімо з інтерв'ю Басти Ксенії Собчак. Там прекрасно все. Починаючи від "на Украину". Не знаю, скільки ще треба повторювати, що правильно говорити: в Україні, а не "на". Також Баста зізнався, що він не говорить про Крим, бо це "складне питання" і, мовляв, він не хоче розпалювати ворожнечу.



Баста дав інтерв'ю Собчак / Фото The Flow

Потім Василь взагалі каже, що він наполовину українець. Я маю сумнів, адже кожен, хто вважає себе хоча б частково українцем – щонайменше знає, що правильно говорити "в Україні", а не "на". А ще кожен, хто вважає себе українцем, може дати чітку відповідь на запитання про Крим і про роль Росії в нинішній війні.

Водночас нашим зіркам спорту та естради досі не вистачає сміливості та гідності сказати правду та озвучити справжню позицію стосовно Криму. Усі раптом стали такими собі "пацифістами крайньої хати" – це коли "я за все хороше і проти всього поганого".

Вниамние Латвийская спецслужба проверит артиста, выступавшего в оккупированном Крыму, – СМИ

У чому головна проблема

Вакуленко є дуже відомим виконавцем насправді чистим росіянином і ніяким не українцем. Саме тому, дозволяючи йому в'їзд до Києва і всю його гастрольну діяльність, даючи йому так говорити із нашою молоддю, – ми наче легалізуємо його позицію щодо Криму і війни на Донбасі.

А саме – що це начебто не Росія напала на нас, окупувала Крим і розв'язала війну на Донбасі, а це просто таке собі непорозуміння, у якому Василь досі не розібрався.

Це просто апофеоз усього нашого спортивно-культурного кола ліберал-моралістів. Тут я просто процитую Данте Аліг'єрі, який писав таке: "Найжаркіші куточки в пеклі залишені для тих, хто в часи найбільших моральних переломів зберігав нейтралітет".

Що робити з такими "персонажами"

Дуже хочеться, щоб українська влада усвідомлювала всю небезпеку від подібних рішень. У той час, коли знову відкриває свої двері для тих, чия країна загарбала частину територій, вбила тисячі військових та мирних мешканців, і продовжує бойові дії.

Подібним персонажам, на мою думку, варто в'їзд забороняти строком не на 3, а щонайменше – на 10 років.

​Интересно Баста впервые прокомментировал свой скандальный визит в Украину

Сьогодні в інтернеті можна купити квитки на концерт Басти, який планується в Києві на червень. Хочеться вірити, що якимось дивом або волею влади цього концерту не відбудеться, адже дозволяти заробляти тут гроші тим, хто не визнає очевидного і важливого для України – це нонсенс.

Президент Володимир Зеленський, який із самого початку говорив тільки про мир, тепер розуміє – що, де і як. Баста, виходить, досі не розібрався.