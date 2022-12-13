У общин забирают права

Садовый подчеркнул, что некоторые нардепы решили, что права в Украине есть у всех, кроме общин. Только так можно объяснить, что 13 декабря скандальный законопроект выносят на второе чтение.

Актуально Ассоциация городов бьет тревогу через законопроект 5655: почему нельзя допустить его принятия

Мэр Львова привел пример того, что именно не так с реформой градостроительства. В частности, согласно закону, контрольные функции получит частная инспектирующая компания. Такую компанию может создать сам застройщик. То есть, он сам будет инспектировать свою работу. У представителей городского совета не будет даже права попасть на территорию, где происходит строительство.

Нам предлагают управлять городом, но завязывают руки. Мне очень досадно, что это происходит сегодня. Эта реформа нуждается в широком обсуждении и в возможности услышать все стороны процесса. Нельзя говорить о местном самоуправлении без местного самоуправления,

– подчеркнул Садовый.

Он призвал парламентариев отложить рассмотрение такого законопроекта.

Мэры и главы поселковых советов выступили против законопроекта

Украинские мэры, а также главы сельских и поселковых советов выступают категорически против одобрения такой реформы. 13 декабря они подписали общее обращение в котором призвали провести широкое общественное обсуждение и доработать документ.

Кто подписал обращение

мэр Львова Андрей Садовый,

мэр Киева Виталий Кличко,

мэр Днепра Борис Филатов,

мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков,

мэр Житомира Сергей Сухомлин,

мэр Мариуполя Вадим Бойченко,

мэр Николаева Александр Сенкевич,

мэр Ровно Александр Третьяк и другие.

Раньше "Слуги народа" признали необходимость доработать законопроект 5655, против которого выступают мэры

Что не так с законопроектом 5655

Ассоциация городов Украины выступила против этого законопроекта. Там объяснили, что общины не смогут влиять на незаконные стройки. Более того, на плохого застройщика вообще нельзя будет пожаловаться. "Виновными" будут архитекторы, эксперты, органы местного самоуправления и так далее.

Решение о том, кому давать доступ к рынку, а кому нет будет одобрять Минрегион. Именно это ведомство будет регистрировать экспертные организации, уполномоченные лица градостроительного контроля, сертифицировать архитекторов и т.д. То есть возможности для коррупции будут очень большими, а министр вообще станет одним из самых влиятельных людей в стране.

Кстати, автором законопроекта является нардепка от "Слуги народа" Елена Шуляк. Ее позицию о реформе можете прочитать – здесь.