У громад забирають права

Садовий наголосив, що деякі нардепи вирішили, що права в Україні є в усіх, окрім громад. Лише так можна пояснити те, що 13 грудня скандальний законопроєкт виносять на друге читання.

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Мер Львова навів приклад того, що саме не так з реформою містобудування. Зокрема, згідно з законопроєктом, контрольні функції отримає приватна інспектуюча компанія. Таку компанію може створити сам забудовник. Тобто він сам інспектуватиме свою роботу. Натомість у представників міської ради не буде навіть права потрапити на територію, де відбувається будівництво.

Нам пропонують керувати містом, але зав'язують руки. Мені дуже прикро, що це відбувається сьогодні. Ця реформа потребує широкого обговорення і можливості почути всі сторони процесу. Не можна говорити про місцеве самоврядування без місцевого самоврядування,

– наголосив Садовий.

Він закликав парламентарів відкласти розгляд такого законопроєкту.

Мери й голови селищних рад виступили проти законопроєкту

Українські мери, а також голови сільських та селищних рад виступають категорично проти схвалення такої реформи. 13 грудня вони підписали спільне звернення в якому закликали провести широке громадське обговорення й доопрацювати документ.

Хто підписав звернення

мер Львова Андрій Садовий,

мер Києва Віталій Кличко,

мер Дніпра Борис Філатов,

мер Івано-Франківська Руслан Марцінків,

мер Житомира Сергій Сухомлин,

мер Маріуполя Вадим Бойченко,

мер Миколаєва Олександр Сєнкевич,

мер Рівного Олександр Третяк та інші.

Раніше "Слуги народу" визнали необхідність доопрацювати законопроєкт 5655, проти якого виступають мери

Що не так з законопроєктом 5655

Асоціація міст України виступила проти цього законопроєкту. Там пояснили, що громади не зможуть впливати на незаконні будівництва. Ба більше, на недоброчесного забудовника взагалі не можна буде поскаржитися. "Винними" натомість будуть архітектори, експерти, органи місцевого самоврядування і так далі.

Рішення про те, кому давати доступ до ринку, а кому ні схвалюватиме Мінрегіон. Саме це відомство буде реєструвати експертні організації, уповноважених осіб містобудівного контролю, сертифікувати архітекторів тощо. Тобто можливості для корупції будуть дуже великими, а міністр взагалі стане одним з найвпливовіших людей у країні.

До речі, авторкою законопроєкту є парламентарка від "Слуги народу" Олена Шуляк. Її позицію щодо реформи можете прочитати – тут.