По состоянию на конец ноября сформировали список из 1695 должностных лиц из более 30 государственных органов, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения.

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У каких должностных лиц будут проверять решения

По данным Минздрава, среди отобранных дел, подлежащих пересмотру, есть 32% работников органов налоговой службы Украины, 26% работников органов прокуратуры и 17% работников органов таможенной службы. А также 25% работников других государственных органов.

Они направлены для осуществления экспертизы относительно обоснованности принятых по ним решений медико-социальными экспертными комиссиями,

– говорят в Минздраве.

Перечень должностных лиц, чьи дела подлежат пересмотру, расширяется с постепенным поступлением информации от представителей правоохранительных органов.

Отметим, что в состав межведомственной рабочей группы входят представители Минздрава Украины, Министерства социальной политики, МВД, Национального агентства по вопросам государственной службы, ГБР, Национальной полиции Украины и представители областных и Киевской городской военных администраций.

Во время полномасштабного вторжения случались различные скандалы с МСЭК. Апогеем стала история главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. У женщины нашли сотни тысяч долларов, элитные машины, десятки домов и земельных участков.

Вероятно Крупа не действовала самостоятельно. Сейчас коррупция в МСЭК является всеукраинской глобальной проблемой.

18 ноября Владимир Зеленский подписал законопроект, который совершенствует работу МСЭК. В частности он предусматривает возможность онлайн-участия лиц на заседаниях МСЭК, что уменьшит затраты средств и времени для пациентов. Сам проект закона приняли еще 29 октября.

В то же время Верховная Рада поддержала закон о ликвидации МСЭК. Впоследствии их функции будут выполнять экспертные комиссии, что будут формироваться в кластерных и надкластерных учреждениях здравоохранения.