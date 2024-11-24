Ветеран, общественный активист рассказал 24 Каналу, что в последнее время увеличилось количество людей, которые получают инвалидность. Это напрямую связано с боевыми действиями и ранениями, которых испытывают военнослужащие.

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Кто еще может быть причастен

К сожалению, количество раненых и соответственно людей, получающих инвалидность, постоянно увеличивается. Одна из причин коррупционных скандалов – "крышевание" преступников с МСЭК на высоком уровне.

Госпожа Крупа не действовала самостоятельно. Коррупционные потоки не происходит по инициативе каких-то комиссий. Это не проблема только Хмельницкой области, которую осветили. Это глобальная всеукраинская проблема,

– подчеркнул ветеран.

К сожалению, такие случаи происходят в каждом регионе. Например, собратья Олега Симороза видели похожие ситуации в Киеве. Поэтому важно, чтобы были установлены не только исполнители, а верхушка, которая покрывала эти преступления или их замалчивала.

"По моему убеждению, это происходило на самом высоком уровне. Именно Министерство здравоохранения регулирует деятельность (МСЭК – 24 Канал) и имеет соответствующий контроль. Сигналы мы посылали, жаловались не столько на бюрократию, как на коррупционные риски", – рассказал общественный активист.

Он добавил, что министр здравоохранения должен был понести персональную ответственность. Более того, глубина проблемы заключается в том, что для топ-чиновников нет ответственности. Круговая порука часто преобладает справедливость и равенство перед законом.

Все прекрасно знают, что такие потоковые вещи как наркотики, контрабанда, покупка групп инвалидности происходят с "крышеванием" на топ-уровне. Это не разовая акция, не единичная проблема. Учитывая, огромный процент людей, которые получают ранения, это поставили "на поток",

– подытожил Олег Симороз.

Что известно о скандале в МСЭК