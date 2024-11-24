Ветеран, громадський активіст розповів 24 Каналу, що останнім часом збільшилась кількість людей, які отримують інвалідність. Це напряму пов'язано з бойовими діями та пораненнями, яких зазнають військовослужбовці.

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Хто ще може бути причетний

На жаль, кількість поранених і відповідно людей, які отримують інвалідність, постійно збільшується. Одна з причин корупційних скандалів – "кришування" злочинців із МСЕК на високому рівні.

Пані Крупа не діяла самостійно. Корупційні потоки не відбувається з ініціативи якихось комісій. Це не проблема лише Хмельниччини, яку висвітлили. Це глобальна всеукраїнська проблема,

– наголосив ветеран.

На жаль, такі випадки відбуваються у кожному регіоні. Наприклад, побратими Олега Симороза бачили схожі ситуації у Києві. Тому важливо, щоб були встановлені не тільки виконавці, а верхівка, яка покривала ці злочини або їх замовчувала.

"На моє переконання, це відбувалося на найвищому рівні. Саме Міністерство охорони здоров'я регулює діяльність (МСЕК – 24 Канал) та має відповідний контроль. Сигнали ми посилали, скаржились не стільки на бюрократію, як на корупційні ризики", – розповів громадський активіст.

Він додав, що міністр охорони здоров'я мав понести персональну відповідальність. Ба більше, глибина проблеми полягає в тому, що для топчиновників немає відповідальності. Кругова порука часто переважає справедливість та рівність перед законом.

Всі прекрасно знають, що такі потокові речі як наркотики, контрабанда, купівля груп інвалідності відбуваються з "кришуванням" на топрівні. Це не разова акція, не поодинока проблема. Враховуючи, величезний відсоток людей, які зазнають поранень, це поставили "на потік",

– підсумував Олег Симороз.

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