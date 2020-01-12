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      Скандалы укрепляют отношения: правда ли, что ругаться полезно – самые распространенные мифы

      Осторожно, миф 62 Читати новину українською

      Обычно люди в жизни ищут себе пару. Считается, что так проще преодолевать все трудности и, конечно, от такого союза часто на свет появляются дети. Однако, чтобы отношения были гармоничными, надо над ними работать. Почему отношения становятся токсичными и можно ли ссорами в семье скрепить брак – читайте далее.

      Человеческие эмоции – самая неуправляемая часть психики. В Советском союзе мы были довольно сварливым обществом. В нужное время подавляли в себе обратную реакцию на унижение и, как итог, давали волю эмоциям уже в семейном кругу. Кроме этого, часто ссоры тесно связаны с насилием.

      Читайте также: С милым рай и в шалаше: почему Советский Союз навязывал эту мысль многим поколениям

      Виды насилия в семье

      ►Сексуальное насилие. Это всем известный недобровольный "супружеский долг". По статистике каждая четвертая украинка в возрасте 15 – 49 лет по крайней мере раз пострадала от сексуального или физического насилия.

      ►Экономическое насилие – когда жестко контролируются любые расходы.

      ►Психологическое насилие – туда относятся, в частности, бесконечные скандалы и конфликты.

      сварка
      От насилия в семье часто страдают и дети

      Ученые называют три самые распространенные причины конфликтов:

      • Деньги;
      • Лень;
      • Недостаток внимания;
      • Секс.

      Миф 1. Ссоры укрепляют отношения в молодой семье

      Как отмечают психологи, скандалы и конфликты часто становятся причиной разрыва браков. Однако 44% супружеских пар считает, если ссориться чаще, чем раз в неделю – брак будет укрепляться. Эксперты такое мнение отрицают.

      Скандалы только разрушают союз. Человек, который начинает скандал, кричит. Этим уничтожает своего собеседника, ведь он все равно с ним не согласится – у него другая точка зрения. Ничего полезного в конфликтах нет. Абсолютно,
      – добавляет Алексей Шевцов.

      Британские писатели Том и Шарлотта Роусторн, находясь в браке уже десять лет, решили провести эксперимент. Записывали каждый день мелкие и более серьезные конфликты между собой. Это продолжалось две недели.

      подружжя
      Том и Шарлотта Роусторн

      Оказалось, ссорились супруги почти каждый день. Посчитав цифры, число ссор в год добежало до 300.

      Миф 2. Нужно решать сразу все проблемы

      Это ужасная ошибка. Не стоит обобщать ситуацию. Человек может 5 дней подряд мыть свою посуду, а на 6 день этого не сделать. Говорить, что он этого не делает никогда, категорически нельзя. Это очень злит партнера, провоцирует конфликт и затрагивает его личность. Если при каждой ссоре говорить: "Ты вообще ничего не умеешь!" – со временем отношениям таки придет конец.

      Брать индивидуальные черты человека и колоть в больное место нельзя. Если спорить, то или конкретно по какому-то поводу, или вообще не касаться личных вещей, а просто кричать,
      – сказал народный артист Украины Анатолий Матвийчук.


      Важно выяснять каждую проблему, но постепенно

      Миф 3. Во время ссоры давать волю агрессии

      Ни в коем случае не стоит использовать силу. Женская агрессия часто значительно сильнее, чем мужская. Очень важно партнеру в этот момент контролировать свои эмоции.

      Мужчины, в основном, хоть как-то контролируют себя, а вот женщины этого вообще не делают. Именно поэтому очень часто в отношениях женщины бьют мужчин,
      – добавил психотерапевт Алексей Шевцов.


      Насилие в семье считают самой большой проблемой

      Так как лучше решать проблемы?

      Лучше всего это делать на свежем воздухе. Больше гулять, проводить время вместе и в это время спокойно выяснить то, что волнует партнера уже долго.

      Другой вариант – краш-комнаты. Такие можно найти в крупных городах, где стресса всегда достаточно. Там позволяют полностью выпустить пар на бытовых предметах, мебели, посуде. Однако этот метод для тех, кто не умеет правильно ссориться.


      Мужчина и женщина в краш-комнате

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      Автор: Ярослав Демяненко
      Теги: Новости Украины Скандал Деньги Психология семьи Отношения Осторожно, миф
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