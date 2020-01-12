Скандали укріплюють стосунки: чи правда, що сваритись корисно – найпоширеніші міфи

Зазвичай люди у житті шукають собі пару. Вважається, що так простіше переборювати усі труднощі і, звісно, від такого союзу часто на світ з'являються діти. Однак, аби відносини були гармонійними, треба над ними працювати. Чому відносини стають токсичними та чи можна лайкою у родині скріпити шлюб – читайте далі.

Людські емоції – найбільш некерована частина психіки. У Радянському союзі ми були досить сварливим суспільством. У потрібний час пригнічували в собі зворотню реакцію на приниження і, як підсумок, давали волю емоціям вже у сімейному колі. Окрім цього, часто сварки тісно пов'язані з насильством.

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Види насильства у сім'ї

►Сексуальне насильство. Це усім відомий недобровільний "подружній обов'язок". За статистикою кожна четверта українка у віці 15 – 49 років принаймні раз постраждала від сексуального чи фізичного насильства.

►Економічне насильство – коли жорстко контролюються будь-які витрати.

►Психологічне насильство – туди відносяться, зокрема, безкінечні скандали та конфлікти.



Від насильства у сім'ї часто страждають і діти

Вчені називають три найпоширеніші причини конфліктів:

Гроші;

Лінь;

Нестача уваги;

Секс.

Міф 1. Сварки укріплюють стосунки у молодій сім'ї

Як зазначають психологи, скандали і конфлікти часто стають причиною розриву шлюбів. Однак 44% подружніх пар вважає, якщо сваритись частіше, ніж раз на тиждень – шлюб укріплюватиметься. Експерти таку думку заперечують.

Скандали тільки руйнують союз. Людина, яка починає скандал, кричить. Цим знищує свого співрозмовника, адже він все одно з нею не погодиться – у нього інша точка зору. Нічого корисного в конфліктах немає. Абсолютно,

– додає Олексій Шевцов.

Британські письменники Том та Шарлотта Роусторн, перебуваючи у шлюбі вже десять років, вирішили провести експеримент. Записувала щодня дрібні і серйозніші конфлікти між собою. Це тривало два тижні.



Том та Шарлотта Роусторн

Виявилося, сварилося подружжя майже щодня. Порахувавши цифри, число сварок на рік добігло до 300.

Міф 2. Потрібно розв'язувати одразу всі проблеми

Це жахлива помилка. Не варто узагальнювати ситуацію. Чоловік може 5 днів поспіль мити свій посуд, а на 6 день цього не зробити. Казати, що він цього не робить ніколи, категорично не можна. Це дуже злить партнера, провокує конфлікт та зачіпає його особистість. Якщо при кожній сварці говорити: "Ти взагалі нічого не вмієш!" – з часом стосункам таки прийде кінець.

Брати індивідуальні риси людини і колоти у хворе місце не можна. Якщо сперечатися, то або конкретно з якогось приводу, або взагалі не торкатися особистих речей, а просто кричати,

– сказав народний артист України Анатолій Матвійчук.



Важливо з'ясовувати кожну проблему, але поступово

Міф 3. Під час сварки давати волю агресії

Ні в якому разі не варто використовувати силу. Жіноча агресія часто є значно сильнішою, ніж чоловіча. Дуже важливо партнеру у цей момент контролювати свої емоції.

Чоловіки, переважно, хоч якось контролює себе, а от жінки цього взагалі не роблять. Саме тому дуже часто у стосунках жінки б'ють чоловіків,

– додав психотерапевт Олексій Шевцов.



Насильство у сім'ї вважають найбільшою проблемою

То як краще розв'язувати проблеми?

Найкраще це робити на свіжому повітрі. Більше гуляти, проводити час разом та в цей час спокійно з'ясувати те, що хвилює партнера вже довго.

Інший варіант – краш-кімнати. Такі можна знайти у великих містах, де стресу завжди достатньо. Там дозволяють повністю випустити пару на побутових предметах, меблях, посуді. Однак цей метод для тих, хто не вміє правильно сваритися.



Чоловік та жінка у краш-кімнаті