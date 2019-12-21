Отмена депутатской неприкосновенности: что на самом деле приняли парламентарии

Депутаты наконец-то в последние недели работы Рады пришли к голосованию за законопроект об окончательном "прощай" депутатской неприкосновенности. Начнем с того, что в "Слуге народа" и других фракциях совершенно по-разному характеризуют документ, который приняли.

Например, президентская партия хвастается, что с первого января с нардепов будет снята неприкосновенность в полном объеме. А вот в "Голосе" говорят, что "депутаты фактически забетонировали депутатскую неприкосновенность". Что же произошло на самом деле? Давайте разбираться, кто из них говорит правду, а кто не совсем.

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Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты обещал, что положит конец всем кастам неприкасаемых в этой стране. Таким же был и лозунг партии "Слуга народа". Как только Зеленский получил большинство в Раде – сразу зарегистрировал законопроекты об импичменте президента, которые депутаты быстро приняли. И также предложил внести в целом изменения в Конституцию. Там в 88 части Конституции и была скрыта неприкосновенность. К слову, законопроект регистрировал еще Петр Порошенко, и выдал тогда свой не самый удачный панч, который все равно стал пророческим.

Примем это решение с введением его в действие с 1 января 2020 года. Для депутатов уже новой Верховной Рады,

– сказал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Итак, из Конституции неприкосновенность исключили, но эти особенности привлечения депутата к ответственности предусмотрены еще в Уголовно-процессуальном кодексе, законах о статусе народного депутата и регламенте. Президент подает законопроект, который предлагает полностью отменить неприкосновенность. Рада его проваливает. Из «Слуг народа» не голосует так называемая группа Коломойского, состоящая из Дубинского, Бужанского, Фриса, Батенко и других. В "Слуге народа" подтверждают, что провалили голосование за неприкосновенность.

А сейчас, когда мы хотим отменить все, как и обещали, они говорят: "Нет, подождем, подумаем. Что мы будем, как простые люди, ходить?",

– пояснил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.



Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

Далее из президентского документа изъяли память о неприкосновенности. Зарегистрировали новый законопроект, несколько раз ставили его на голосование, а затем сняли его. Из собственных источников журналисты узнали, что с голосованием тянут не просто так. А потому, что все та же "группа Коломойского" пытаются довести процедуру до маразма. Мол, после возбуждения уголовного дела в течение трех дней депутата должны об этом уведомить.

Как ранее нардепов могли привлечь к ответственности

Раньше, чтобы депутата обыскать, задержать, арестовать правоохранителям надо было просить разрешение у Рады. Все происходило по следующей схеме:

ГПУ подозревала депутата в отмывании средств. Проверяла информацию. Шла к генпрокурору. Он подписывал подозрение, если считал, что на это есть основания. Передавал подозрение Раде. В течение недели ее должен был рассмотреть регламентный комитет. После этого Рада решала, снимать ли неприкосновенность, разрешать ли арест нардепа.

Как будет сейчас

Например, следователь располагает информацией о том, что определенный нардеп взял средства за голосование в комитете за продолжение какой-то коррупционной схемы. И вот для того, чтобы начать расследовать это дело, следователь сначала должен прийти к генпрокурору и попросить его зарегистрировать производство в Единый реестр досудебных расследований.

Что изменилось? Ранее генпрокурор включался на этапе подписания подозрения, когда большой массив доказательств уже был собран. А сейчас – должен дать разрешение на расследование.

Конечно, не может быть такого, что как только к генпрокурору зайдет какое-то производство, он сразу тихонько шепнет об этом на ушко фигуранту, потому что это его друг. Ну, или и шепнуть и не зарегистрировать дело. Но правоохранители в любом случае могут обжаловать это через суд. Но тогда депутат узнает, что дело возбудили вполне уже легально. И только после этого время проводить обыски у депутата и прослушивать его.



Генпрокурор должен дать разрешение на расследование

Но и здесь есть одно "но". Чтобы провести любое следственное действие против депутата, нужно, чтобы кроме следственного судьи, который и так это делает всегда, дал согласие генпрокурор. А о утечке информации можно не переживать. Она у нас и так постоянно происходит.

Напомню, что все эти разрешения брались и раньше, но их давал только прокурор, курирующий дело без генерального и следственного судьи. Что будет дальше? Допустим, все эти этапы следователи прошли. И даже депутат чудом не узнал, что его "ведут". Следствие считает, что какое-то имущество может быть приобретено преступным путем. Его надо арестовать, чтобы депутат его не перепрятал куда-то. На суд, где определится арестуют ли имущество, теперь пригласят подозреваемого.

В "Голосе" убеждены, что никоим образом такое имущество арестовать не удастся. Потому как фигурант захочет спрятать деньги, переписать на кого-то имущество, и бежать за границу. И чего это они так думают.

Вы себе представляете депутата, которому говорят, чтобы он пришел в суд, потому что его имущество хотят арестовать? Нет! Он ночью перепишет все свое имущество, или полетит за границу,

– отметил член комитета правоохранительной деятельности Александра Устинова.

Но есть еще один момент. Иногда депутат всплывает в деле не сразу. Если он всплыл, когда доказательства будут почти собраны. Надо все равно открывать отдельное дело против него. С разрешения генерального прокурора. Будут ли признаваться доказательства, собранные раньше? Неизвестно. И в "Слуге народа" считают, что да.

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В законопроекте записана фраза, что депутат не может привлекаться к ответственности при осуществлении своей деятельности. Это написано для того, чтобы депутатов нельзя было преследовать политически. Антикоррупционные активисты утверждают, что адвокаты будущих подозреваемых только так будут пользоваться этой неоднозначной фразой, чтобы заставить суд вообще закрыть дело против депутата. Но сомнительно, что наш недореформированный суд до такого маразма дойдет. И вот уже здесь можете делать выводы отменили ли депутаты собственную неприкосновенность?

В "Слуге народа" все эти этапы "бега с препятствиями" называют предохранителями от политических преследований. Но ни разу не смогли ответить на вопрос, а чем плох предохранитель, чтобы именно подозрение, как и раньше должен был подписать народный депутат генпрокурор.

Я добавлю, что рассказывала эти вещи безотносительно к тому, какого мы сейчас имеем генпрокурора. Да, пока он не лажал. Но генпрокуроры меняются часто. А большинство, которое начнет трогать генпрокурор может с легкостью его уволить.