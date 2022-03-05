Россиянин Красноярцев сказал, что знал о том, что летит бомбить мирных людей. Во время того как вражеского летчика допрашивали, ему позвонило командование.

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В Чернигов летел в первый раз

У Красноярцева нашли координаты территорий, которые он должен был атаковать. Он убеждал, что на Чернигов летел в первый раз. До этого он сбрасывал бомбы вдоль границы.

Оккупанту позвонил командир по фамилии Губин. Впоследствии позвонил еще один командир Алексеев. Один из мужчин, который допрашивал Красноярцева, обещал прислать видео с россиянином его жене. Он также сказал: "Скажи спасибо, что тебя мирные не разорвали".

Пилот, который должен был бомбить Чернигов: смотрите видео

Самолет упал на дом

Государственная служба чрезвычайных ситуаций сообщила, что самолет Красноярцева упал на частный дом. Сразу после этого там возник пожар. Спасатели эвакуировали из здания двух человек. Кроме того, на территории двора нашли 3 бомбы ФАБ-500.

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