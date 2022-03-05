Росіянин Красноярцев сказав, що знав про те, що летить бомбардувати мирних людей. Під час того, як ворожого льотчика допитували, йому зателефонувало командування.

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До Чернігова летів вперше

У Красноярцева знайшли координати територій, які він повинен був атакувати. Він переконував, що на Чернігів летів перший раз. До цього він скидав бомби вздовж кордону.

Окупанту подзвонив командир з прізвищем Губін. Згодом зателефонував ще один командир з прізвищем Алєксєєв. Один з чоловіків, який допитував Красноярцева обіцяв надіслати відео з росіянином його дружині. Він також сказав: "Подякуй, що тебе мирні не розірвали".

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Літак впав на будинок

Державна служба надзвичайних ситуацій повідомила, що літак Красноярцева впав на приватний будинок. Одразу після цього там виникла пожежа. Рятувальники евакуювали з будівлі 2 людей. Крім цього, на території обійстя знайшли 3 бомби ФАБ-500.

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