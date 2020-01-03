Сколько пьяных водителей задержали полицейские в 2019 году

В Украине в течение 2019 правоохранители задержали 115 тысяч 711 пьяных водителей. Всех их привлекли к ответственности.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Фейсбуке напомнил, какую ответственность предусматривает закон за управление в состоянии алкогольного опьянения.

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Ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения:

– За первое задержание в состоянии алкогольного опьянения пока водителю грозит штраф в 10,2 тысячи гривен и лишение права управлять автомобилем на год.

– За содеянное повторное правонарушение сумма взыскания увеличивается до 20 тысяч 400 гривен, а водительских прав лишат уже на 3 года.

– За третье и больше нарушений в течение года – штраф 40 тысяч 800 гривен и 10 лет лишения права управления транспортным средством.

Алексей Билошицкий заметил, в Украине с 1 января 2020 года вождения в нетрезвом состоянии было квалифицировать как уголовный проступок, но это нововведение отложили до 1 июля 2020 года.

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