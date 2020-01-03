Скільки п’яних водіїв затримали поліцейські у 2019 році

В Україні упродовж 2019 року правоохоронці затримали 115 тисяч 711 п’яних водіїв. Усіх їх притягнули до відповідальності.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у фейсбуці нагадав, яку відповідальність передбачає закон за керування у стані алкогольного сп’яніння.

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Відповідальність за керування авто у стані алкогольного сп’яніння:

– За перше затримання у стані алкогольного сп’яніння наразі водієві загрожує штраф у 10,2 тисячі гривень і позбавлення права кермувати авто на рік.

– За скоєне повторне правопорушення сума стягнення зростає до 20,4 тисяч гривень, а прав водія позбавлять уже на 3 роки.

– За третє і більше порушень протягом року – штраф 40 тисяч 800 гривень і 10 років позбавлення права керування транспортним засобом.

Олексій Білошицький зауважив, в Україні від 1 січня 2020 року кермування у нетверезому стані мали кваліфікувати як кримінальний проступок, але це нововведення відтермінували до 1 липня 2020 року.

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