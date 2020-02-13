Сколько зарабатывают украинцы в Польше и что на это влияет

Теперь лишь 6% украинцев готовы работать в Польше за минимальную ставку, для сравнения – в 2018 таких было 40%. Наибольшие заработки украинцы получают в промышленной сфере и если имеют вид на жительство.

Такие данные приводят в исследовании Центра восточноевропейских студий Варшавского университета (в сотрудничестве с компанией EWL S.A.), пишет "Европейская правда".

Знайте больше: Польша в 2020 году изменит политику в отношении заробитчан: как это повлияет на украинцев

Почему едут на работу в Польшу

Главной причиной миграции украинцев в Польшу являются более высокие заработки – так ответили 80% респондентов.

В то же время по сравнению с 2018 годом на 11% увеличилось количество людей, которые среди причин миграции называют отсутствие работы в родном населенном пункте.

Ожидания и зарплаты

Теперь вдвое больше заробитчан, желающих зарабатывать 13-15 злотых (90-105 гривен) чистыми за час – 33%.

(90-105 гривен) чистыми за час – 33%. Втрое больше рабочих, ожидающих заработка 15-20 злотых (105-140 гривен) нетто за час. Этот показатель теперь составляет 19%.

(105-140 гривен) нетто за час. Этот показатель теперь составляет Те, кто работают в Польше впервые, надеются заработать меньше 13 злотых (90 гривен) за час, – таких 61%.

(90 гривен) за час, – таких Зато более 47% респондентов, которые работали в Польше более пяти раз, сейчас получают более 15 злотых (105 гривен) за час.



Заработки в Польше / Источник: eurointegration.com.ua

Интересно: В Польше тревожатся из-за количества украинских заробитчан: эксперт объяснил ситуацию

Самые низкие и самые высокие зарплаты

Самые низкие зарплаты-у трудовых мигрантов, работающих от 3 до 6 месяцев : более 48% из них зарабатывают до 90 гривен в час.

: более 48% из них зарабатывают до в час. Высшие зарплаты получают украинские владельцы вида на жительство – временного или постоянного. Так, более 70% обладателей удостоверений зарабатывают более 15 злотых (105 гривен) за час.

зарабатывают более (105 гривен) за час. Почти треть владельцев этих документов могут рассчитывать на зарплату до 35 злотых (244 гривен) за час.



Какие документы влияют на заработки/ Источник: eurointegration.com.ua

Где самые большие заработки

Из польских регионов с высоким представительством украинской диаспоры лучшие заработки зафиксированы в столичном, Мазовецком воеводстве.

Так, 45% граждан Украины, работающих здесь, зарабатывают более 15 злотых за час работы.

работы. Согласно опросу, почти 10% респондентов , получающих минимальную ставку, не знают польского языка.

, получающих минимальную ставку, не знают польского языка. При этом более 51% граждан Украины, которые очень хорошо или свободно разговаривают на польском языке, могут рассчитывать на заработок, превышающий 15 злотых (105 гривен) за час.

К теме: Сколько украинцев нелегально работают в Польше: статистика



Где самые большие заработки в Польше/ Источник: eurointegration.com.ua