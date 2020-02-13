Сколько зарабатывают украинцы в Польше и что на это влияет
Теперь лишь 6% украинцев готовы работать в Польше за минимальную ставку, для сравнения – в 2018 таких было 40%. Наибольшие заработки украинцы получают в промышленной сфере и если имеют вид на жительство.
Такие данные приводят в исследовании Центра восточноевропейских студий Варшавского университета (в сотрудничестве с компанией EWL S.A.), пишет "Европейская правда".
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Почему едут на работу в Польшу
Главной причиной миграции украинцев в Польшу являются более высокие заработки – так ответили 80% респондентов.
В то же время по сравнению с 2018 годом на 11% увеличилось количество людей, которые среди причин миграции называют отсутствие работы в родном населенном пункте.
Ожидания и зарплаты
- Теперь вдвое больше заробитчан, желающих зарабатывать 13-15 злотых (90-105 гривен) чистыми за час – 33%.
- Втрое больше рабочих, ожидающих заработка 15-20 злотых (105-140 гривен) нетто за час. Этот показатель теперь составляет 19%.
- Те, кто работают в Польше впервые, надеются заработать меньше 13 злотых (90 гривен) за час, – таких 61%.
- Зато более 47% респондентов, которые работали в Польше более пяти раз, сейчас получают более 15 злотых (105 гривен) за час.
Заработки в Польше / Источник: eurointegration.com.ua
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Самые низкие и самые высокие зарплаты
- Самые низкие зарплаты-у трудовых мигрантов, работающих от 3 до 6 месяцев: более 48% из них зарабатывают до 90 гривен в час.
- Высшие зарплаты получают украинские владельцы вида на жительство – временного или постоянного. Так, более 70% обладателей удостоверений зарабатывают более 15 злотых (105 гривен) за час.
- Почти треть владельцев этих документов могут рассчитывать на зарплату до 35 злотых (244 гривен) за час.
Какие документы влияют на заработки/ Источник: eurointegration.com.ua
Где самые большие заработки
- Из польских регионов с высоким представительством украинской диаспоры лучшие заработки зафиксированы в столичном, Мазовецком воеводстве.
- Так, 45% граждан Украины, работающих здесь, зарабатывают более 15 злотых за час работы.
- Согласно опросу, почти 10% респондентов, получающих минимальную ставку, не знают польского языка.
- При этом более 51% граждан Украины, которые очень хорошо или свободно разговаривают на польском языке, могут рассчитывать на заработок, превышающий 15 злотых (105 гривен) за час.
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Где самые большие заработки в Польше/ Источник: eurointegration.com.ua