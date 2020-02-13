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      Сколько зарабатывают украинцы в Польше и что на это влияет

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      Сколько зарабатывают украинцы в Польше и что влияет на ставку / obserwatorfinansowy.pl

      Теперь лишь 6% украинцев готовы работать в Польше за минимальную ставку, для сравнения – в 2018 таких было 40%. Наибольшие заработки украинцы получают в промышленной сфере и если имеют вид на жительство.

      Такие данные приводят в исследовании Центра восточноевропейских студий Варшавского университета (в сотрудничестве с компанией EWL S.A.), пишет "Европейская правда".

      Знайте больше: Польша в 2020 году изменит политику в отношении заробитчан: как это повлияет на украинцев

      Почему едут на работу в Польшу

      Главной причиной миграции украинцев в Польшу являются более высокие заработки – так ответили 80% респондентов.

      В то же время по сравнению с 2018 годом на 11% увеличилось количество людей, которые среди причин миграции называют отсутствие работы в родном населенном пункте.

      Ожидания и зарплаты

      • Теперь вдвое больше заробитчан, желающих зарабатывать 13-15 злотых (90-105 гривен) чистыми за час – 33%.
      • Втрое больше рабочих, ожидающих заработка 15-20 злотых (105-140 гривен) нетто за час. Этот показатель теперь составляет 19%.
      • Те, кто работают в Польше впервые, надеются заработать меньше 13 злотых (90 гривен) за час, – таких 61%.
      • Зато более 47% респондентов, которые работали в Польше более пяти раз, сейчас получают более 15 злотых (105 гривен) за час.

      Заробітки в Польщі
      Заработки в Польше / Источник: eurointegration.com.ua

      Интересно: В Польше тревожатся из-за количества украинских заробитчан: эксперт объяснил ситуацию

      Самые низкие и самые высокие зарплаты

       

      • Самые низкие зарплаты-у трудовых мигрантов, работающих от 3 до 6 месяцев: более 48% из них зарабатывают до 90 гривен в час.
      • Высшие зарплаты получают украинские владельцы вида на жительство – временного или постоянного. Так, более 70% обладателей удостоверений зарабатывают более 15 злотых (105 гривен) за час.
      • Почти треть владельцев этих документов могут рассчитывать на зарплату до 35 злотых (244 гривен) за час.

      Заробітки в Польщі
      Какие документы влияют на заработки/ Источник: eurointegration.com.ua

      Где самые большие заработки

      • Из польских регионов с высоким представительством украинской диаспоры лучшие заработки зафиксированы в столичном, Мазовецком воеводстве.
      • Так, 45% граждан Украины, работающих здесь, зарабатывают более 15 злотых за час работы.
      • Согласно опросу, почти 10% респондентов, получающих минимальную ставку, не знают польского языка.
      • При этом более 51% граждан Украины, которые очень хорошо или свободно разговаривают на польском языке, могут рассчитывать на заработок, превышающий 15 злотых (105 гривен) за час.

      К теме: Сколько украинцев нелегально работают в Польше: статистика

      Заробітки в Польщі
      Где самые большие заработки в Польше/ Источник: eurointegration.com.ua

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Заробитчане Деньги Новости Польши
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