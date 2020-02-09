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      В Польше тревожатся из-за количества украинских заробитчан: эксперт объяснил ситуацию

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      В Польше опасаются конкуренции Чехии из-за украинских заробитчан, – эксперт / Радио Свобода

      Польша считает Чехию конкурентом для себя из-за работников из Украины – именно она даже обойдет Германию в ближайшее время. Однако значительного оттока украинцев из Польши ожидать не стоит.

      Чехия упрощает доступ к рынку труда, об этом заявил директор польской компании по трудоустройству иностранцев EastWestLink Анджей Коркус, пишет Укринформ.

      Интересно: Сколько украинцев нелегально работают в Польше – статистика

      В то же время он отметил, что чешский рынок труда не столь большой, как польский, а потому он не примет очень большое количество украинских заробитчан.

      Чехия является намного большей угрозой для польского рынка труда, чем Германия. Эта страна сейчас работает над либерализацией доступа к рынку труда: они планируют упрощенное трудоустройство расширить с нынешних 3 месяцев до 12,
      – пояснил он.

      Эксперт также прокомментировал действие с 1 марта 2020 года в Германии нового миграционного законодательства, которое облегчает доступ иностранцев из-за пределов ЕС к рынку труда. Однако в Польше считают, что даже при таких условиях значительного оттока украинских трудовых мигрантов не будет.

      "Такие опасения в Польше были, когда еще не было известно, что немцы предложат. Сейчас уже известно, что эта угроза для польского рынка труда является незначительной и она касается в целом только высококвалифицированных специалистов", – отметил Анджей Коркус.

      Сколько украинцев нелегально работают в Польше

      В 2019 году в Польше провели более 4 тысяч проверок легальности трудоустройства иностранцев. Обнаружили, что почти 15 тысяч заробитчан работали незаконно. Среди них – 13,3 тысячи украинцев.

      Стоит знать, что Польша в 2019 году отказала во въезде почти 60 тысячам украинцев. Это на 25% больше, чем годом ранее. Основные причины отказов: неподтвержденная цель поездки и нехватка денег.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Чехия Новости Польши Заробитчане
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