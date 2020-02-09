У Польщі тривожаться через кількість українських заробітчан: експерт пояснив ситуацію

Польща вважає Чехію конкурентом для себе через заробітчан з України – саме вона навіть обійде Німеччину найближчим часом. Однак значного відток українців з Польщі очікувати не варто.

Чехія спрощує доступ до ринку праці, на цьому наголосив директор польської компанії з працевлаштування іноземців EastWestLink Анджей Коркус, пише Укрінформ.

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Водночас він зауважив, що чеський ринок праці не є настільки великим, як польський, а тому він не прийме дуже велику кількість українських заробітчан.

Чехія є набагато більшою загрозою для польського ринку праці, ніж Німеччина. Ця країна зараз працює над лібералізацією доступу до ринку праці: вони планують спрощене працевлаштування розширити з нинішніх 3 місяців до 12,

– пояснив він.

Експерт також прокоментував дію з 1 березня 2020 року у Німеччині нового міграційного законодавства, яке полегшує доступ іноземців з-за меж ЄС до ринку праці. Однак у Польщі вважають, що навіть за таких умов значного відтоку українських трудових мігрантів не буде.

"Такі побоювання у Польщі були, коли ще не було відомо, що німці запропонують. Зараз вже відомо, що ця загроза для польського ринку праці є незначною і вона стосується загалом лише висококваліфікованих спеціалістів", – зазначив Анджей Коркус.

Скільки українців нелегально працюють у Польщі

У 2019 році у Польщі провели понад 4 тисячі перевірок легальності працевлаштування іноземців. Виявили, що майже 15 тисяч заробітчан працювали незаконно. Серед них – 13,3 тисячі українців.

Варто знати, що Польща у 2019 році відмовила у в’їзді майже 60 тисячам українців. Це на 25% більше, ніж було попереднього року. Основні причини відмов: непідтверджена мета поїздки та нестача грошей.