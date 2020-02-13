Скільки заробляють українці в Польщі та що на це впливає
Тепер лише 6% українців готові працювати в Польщі за мінімальну ставку, для порівняння – у 2018 таких було 40%. Найбільші заробітки українці отримують у промисловій сфері і якщо мають посвідку на проживання.
Такі дані наводять у дослідженні Центру східноєвропейських студій Варшавського університету (у співпраці з компанією EWL S.A.), пише "Європейська правда".
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Чому їдуть на роботу в Польщу
Головною причиною міграції українців до Польщі є вищі заробітки – так відповіли 80% респондентів.
Водночас у порівнянні із 2018 роком на 11% збільшилася кількість людей, які серед причин міграції називають відсутність роботи в рідному населеному пункті.
Очікування і зарплати
- Тепер вдвічі більше заробітчан, які бажають заробляти 13-15 злотих (90-105 гривень) чистими за годину – 33%.
- Втричі більше робітників, які очікують заробітку 15-20 злотих (105-140 гривень) нетто за годину. Цей показник тепер становить 19%.
- Ті, хто працюють в Польщі вперше, сподіваються заробити менше 13 злотих (90 гривень) за годину, – таких 61%.
- Натомість понад 47% респондентів, які працювали в Польщі більше п’яти разів, зараз одержують понад 15 злотих (105 гривень) за годину.
Заробітки в Польщі/ Джерело: eurointegration.com.ua
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Найнижчі і найвищі зарплати
- Найнижчі зарплати – у трудових мігрантів, що працюють від 3 до 6 місяців: понад 48% з них заробляють до 90 гривень за годину.
- Вищі зарплати отримують українські власники посвідок на проживання – тимчасових або постійних. Так, понад 70% володарів посвідок заробляють понад 15 злотих (105 гривень) за годину.
- Майже третина власників цих документів можуть розраховувати на зарплату навіть до 35 злотих (244 гривень) за годину.
Які документи впливають на заробітки/ Джерело: eurointegration.com.ua
Де найбільші заробітки
- З-поміж польських регіонів з найвищим представництвом української діаспори найкращі заробітки зафіксовані в столичному, Мазовецькому воєводстві.
- Так, 45% громадян України, що працюють тут, заробляють понад 15 злотих за годину роботи.
- Згідно з опитуванням, майже 10% респондентів, котрі отримують мінімальну ставку, не знають польської мови.
- При цьому понад 51% громадян України, які дуже добре або вільно розмовляють польською мовою, можуть розраховувати на заробіток, що перевищує 15 злотих (105 гривень) за годину.
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Де найбільші заробітки в Польщі/ Джерело: eurointegration.com.ua