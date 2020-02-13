Скільки заробляють українці в Польщі та що на це впливає

Тепер лише 6% українців готові працювати в Польщі за мінімальну ставку, для порівняння – у 2018 таких було 40%. Найбільші заробітки українці отримують у промисловій сфері і якщо мають посвідку на проживання.

Такі дані наводять у дослідженні Центру східноєвропейських студій Варшавського університету (у співпраці з компанією EWL S.A.), пише "Європейська правда".

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Чому їдуть на роботу в Польщу

Головною причиною міграції українців до Польщі є вищі заробітки – так відповіли 80% респондентів.

Водночас у порівнянні із 2018 роком на 11% збільшилася кількість людей, які серед причин міграції називають відсутність роботи в рідному населеному пункті.

Очікування і зарплати

Тепер вдвічі більше заробітчан, які бажають заробляти 13-15 злотих (90-105 гривень) чистими за годину – 33%.

(90-105 гривень) чистими за годину – Втричі більше робітників, які очікують заробітку 15-20 злотих (105-140 гривень) нетто за годину. Цей показник тепер становить 19% .

(105-140 гривень) нетто за годину. Цей показник тепер становить . Ті, хто працюють в Польщі вперше, сподіваються заробити менше 13 злотих (90 гривень) за годину, – таких 61%.

(90 гривень) за годину, – таких Натомість понад 47% респондентів, які працювали в Польщі більше п’яти разів, зараз одержують понад 15 злотих (105 гривень) за годину.



Заробітки в Польщі/ Джерело: eurointegration.com.ua

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Найнижчі і найвищі зарплати

Найнижчі зарплати – у трудових мігрантів, що працюють від 3 до 6 місяців : понад 48% з них заробляють до 90 гривень за годину.

: понад 48% з них заробляють за годину. Вищі зарплати отримують українські власники посвідок на проживання – тимчасових або постійних. Так, понад 70% володарів посвідок заробляють понад 15 злотих (105 гривень) за годину.

заробляють понад (105 гривень) за годину. Майже третина власників цих документів можуть розраховувати на зарплату навіть до 35 злотих (244 гривень) за годину.



Які документи впливають на заробітки/ Джерело: eurointegration.com.ua

Де найбільші заробітки

З-поміж польських регіонів з найвищим представництвом української діаспори найкращі заробітки зафіксовані в столичному, Мазовецькому воєводстві.

Так, 45% громадян України, що працюють тут, заробляють понад 15 злотих за годину роботи.

роботи. Згідно з опитуванням, майже 10% респондентів , котрі отримують мінімальну ставку, не знають польської мови.

, котрі отримують мінімальну ставку, не знають польської мови. При цьому понад 51% громадян України, які дуже добре або вільно розмовляють польською мовою, можуть розраховувати на заробіток, що перевищує 15 злотих (105 гривень) за годину.

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Де найбільші заробітки в Польщі/ Джерело: eurointegration.com.ua