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      Скільки заробляють українці в Польщі та що на це впливає

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      Скільки заробляють українці в Польщі та що впливає на ставку / obserwatorfinansowy.pl

      Тепер лише 6% українців готові працювати в Польщі за мінімальну ставку, для порівняння – у 2018 таких було 40%. Найбільші заробітки українці отримують у промисловій сфері і якщо мають посвідку на проживання.

      Такі дані наводять у дослідженні Центру східноєвропейських студій Варшавського університету (у співпраці з компанією EWL S.A.), пише  "Європейська правда".

      Знайте більше: Польща у 2020 році змінить політику щодо заробітчан: як це вплине на українців

      Чому їдуть на роботу в Польщу

      Головною причиною міграції українців до Польщі є вищі заробітки – так відповіли 80% респондентів.

      Водночас у порівнянні із 2018 роком на 11% збільшилася кількість людей, які серед причин міграції називають відсутність роботи в рідному населеному пункті.

      Очікування і зарплати

      • Тепер вдвічі більше заробітчан, які бажають заробляти 13-15 злотих (90-105 гривень) чистими за годину – 33%.
      • Втричі більше робітників, які очікують заробітку 15-20 злотих (105-140 гривень) нетто за годину. Цей показник тепер становить 19%.
      • Ті, хто працюють в Польщі вперше, сподіваються заробити менше 13 злотих (90 гривень) за годину, – таких 61%.
      • Натомість понад 47% респондентів, які працювали в Польщі більше п’яти разів, зараз одержують понад 15 злотих (105 гривень) за годину.

      Заробітки в Польщі
      Заробітки в Польщі/ Джерело: eurointegration.com.ua

      Цікаво: У Польщі тривожаться через кількість українських заробітчан: експерт пояснив ситуацію

      Найнижчі і найвищі зарплати

      • Найнижчі зарплати – у трудових мігрантів, що працюють від 3 до 6 місяців: понад 48% з них заробляють до 90 гривень за годину.
      • Вищі зарплати отримують українські власники посвідок на проживання – тимчасових або постійних. Так, понад 70% володарів посвідок заробляють понад 15 злотих (105 гривень) за годину.
      • Майже третина власників цих документів можуть розраховувати на зарплату навіть до 35 злотих (244 гривень) за годину.

      Заробітки в Польщі
      Які документи впливають на заробітки/ Джерело: eurointegration.com.ua

      Де найбільші заробітки

      • З-поміж польських регіонів з найвищим представництвом української діаспори найкращі заробітки зафіксовані в столичному, Мазовецькому воєводстві.
      • Так, 45% громадян України, що працюють тут, заробляють понад 15 злотих за годину роботи.
      • Згідно з опитуванням, майже 10% респондентів, котрі отримують мінімальну ставку, не знають польської мови.
      • При цьому понад 51% громадян України, які дуже добре або вільно розмовляють польською мовою, можуть розраховувати на заробіток, що перевищує 15 злотих (105 гривень) за годину.

      До теми: Скільки українців нелегально працюють у Польщі: статистика

      Заробітки в Польщі
      Де найбільші заробітки в Польщі/ Джерело: eurointegration.com.ua

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Гроші Новини України Новини політики Заробітчани Новини Польщі
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