Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Дивіться також Польські фермери знову планують блокувати кордон з Україною

Блокування пункту пропуску "Медика – Шегині"

В Державній митній службі повідомили, що розпочалося анонсоване блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", що на польсько-українському кордоні.

За інформацією польської сторони, сьогодні, 23 листопада, розпочалося блокування руху вантажних транспортних засобів шляхом постійного переміщення громадян по пішоходному переходу перед пунктом пропуску "Медика - Шегині" з польської сторони,

– вказали в повідомленні.

Додамо, що там вказали, що попередньо було заявлено про обмеження руху вантажних транспортних засобів:

на вʼїзд в Україну – по 1 вантажівці впродовж години;

на виїзд з України – рух вантажівок вагою більше 3,5 т блокується повністю.

В митній службі зазначили, що рух автобусів і легкових авто в обидва напрямки обмежувати протестувальники не мали наміру.

Зазначимо, що у ДПСУ вказали, що близько 10 ранку 23 листопада польські мітингувальники почали блокування пункту пропуску "Медика-Шегині". Прикордонники зазначили, що за попередньою інформацією акція триватиме 48 годин з можливим продовженням.

Наразі накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається. На в'їзд в Україну знаходиться близько 150 вантажівок,

– ідеться в повідомленні.

Розпочалось блокування пункту пропуску "Медика – Шегині": дивіться відео