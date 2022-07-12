В оперативном командовании "Юг" рассказали, что силы обороны удерживают россиян на отступных рубежах. Оккупанты не имеют успеха в выполнении своих замыслов, поэтому продолжают обстрелы мирных городов и позиций ВСУ.
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Россияне до сих пор бьют по населенным пунктам на Юге
Захватчики продолжают тактику артиллерийско-минометных обстрелов, а также авиационных и ракетных ударов по позициям в тылу украинских войск и по населенным пунктам вдоль линии столкновения.
В частности, утром россияне нанесли авиационный удар парой вертолетов Ка-52 в районе Заречного на Херсонщине. К счастью, обстрел прошел без потерь.
Кроме этого, оккупанты трижды в течение дня атаковали ракетами Одесщину. Некоторые из них попали в:
- частный дом мирных жителей прибрежного поселка,
- объекты портовой инфраструктуры,
- поля,
- сельскохозяйственные угодья.
В результате этого обстрела, жертв и пострадавших также не было. В полдень же россияне выпустили из самолета ракету Х-59 в направлении Березнеговатого. Она самоликвидировалась в воздухе, поэтому причиной жертв и разрушений не стала.
Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":
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Оккупанты продолжают нести сокрушительные потери
Во время доразведки прилегающего к освободившемуся Потемкиному району бойцы ВСУ нашли исправную заброшенную вражескую технику с боекомплектом:
- 1 танк Т-72Б3,
- 2 боевые машины пехоты БМП-2,
- 1 боевую машину десанта БМД-2К,
- 1 десантный бронетранспортер БТР-Д.
Трофейные средства как жест доброй воли переведены в состав Вооруженных Сил Украины,
– отметили в ОК "Юг".
Украинские штурмовики нанесли 3 авиационных удара по складам боеприпасов оккупантов в Николаевской области, в районах Снигиревки и Любимовки. Также уничтожали врагов и вертолетами – защитники ударили по вражескому опорному пункту в районе Правдино и по позициям россиян вокруг Александровки. Потери противника после ударов украинской авиации уточняют.
В свою очередь, наши ракетно-артиллерийские подразделения испепелили:
- 52 оккупанта,
- гаубицу "Мста-Б",
- миномет,
- 7 единиц бронированной и автомобильной техники,
- склад с боеприпасами в Новой Каховке.
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В ОК "Юг" рассказали о ситуации в Черном море
Корабельная группировка вражеского черноморского флота не изменила своего состава. Российские суда продолжают бороться со штормом, блокировать судоходство и угрожать ракетными ударами по украинским городам. В общей сложности на их бортах есть 16 ракет.
Поэтому защитники призвали украинцев сохранять спокойствие и выдержку, соблюдать меры безопасности и не публиковать адресов, фото или видео с мест попадания вражеских ракет, чтобы не ориентировать врага.
Также не стоит доверять вражеской пропаганде. Однако следует быть бдительными и не давать шансу коллаборантам воплотить свои диверсионные замыслы.
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