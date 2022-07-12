В оперативном командовании "Юг" рассказали, что силы обороны удерживают россиян на отступных рубежах. Оккупанты не имеют успеха в выполнении своих замыслов, поэтому продолжают обстрелы мирных городов и позиций ВСУ.

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Россияне до сих пор бьют по населенным пунктам на Юге

Захватчики продолжают тактику артиллерийско-минометных обстрелов, а также авиационных и ракетных ударов по позициям в тылу украинских войск и по населенным пунктам вдоль линии столкновения.

В частности, утром россияне нанесли авиационный удар парой вертолетов Ка-52 в районе Заречного на Херсонщине. К счастью, обстрел прошел без потерь.

Кроме этого, оккупанты трижды в течение дня атаковали ракетами Одесщину. Некоторые из них попали в:

частный дом мирных жителей прибрежного поселка,

объекты портовой инфраструктуры,

поля,

сельскохозяйственные угодья.

В результате этого обстрела, жертв и пострадавших также не было. В полдень же россияне выпустили из самолета ракету Х-59 в направлении Березнеговатого. Она самоликвидировалась в воздухе, поэтому причиной жертв и разрушений не стала.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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Оккупанты продолжают нести сокрушительные потери

Во время доразведки прилегающего к освободившемуся Потемкиному району бойцы ВСУ нашли исправную заброшенную вражескую технику с боекомплектом:

1 танк Т-72Б3,

2 боевые машины пехоты БМП-2,

1 боевую машину десанта БМД-2К,

1 десантный бронетранспортер БТР-Д.

Трофейные средства как жест доброй воли переведены в состав Вооруженных Сил Украины,

– отметили в ОК "Юг".

Украинские штурмовики нанесли 3 авиационных удара по складам боеприпасов оккупантов в Николаевской области, в районах Снигиревки и Любимовки. Также уничтожали врагов и вертолетами – защитники ударили по вражескому опорному пункту в районе Правдино и по позициям россиян вокруг Александровки. Потери противника после ударов украинской авиации уточняют.

В свою очередь, наши ракетно-артиллерийские подразделения испепелили:

52 оккупанта,

гаубицу "Мста-Б",

миномет,

7 единиц бронированной и автомобильной техники,

склад с боеприпасами в Новой Каховке.

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В ОК "Юг" рассказали о ситуации в Черном море

Корабельная группировка вражеского черноморского флота не изменила своего состава. Российские суда продолжают бороться со штормом, блокировать судоходство и угрожать ракетными ударами по украинским городам. В общей сложности на их бортах есть 16 ракет.

Поэтому защитники призвали украинцев сохранять спокойствие и выдержку, соблюдать меры безопасности и не публиковать адресов, фото или видео с мест попадания вражеских ракет, чтобы не ориентировать врага.

Также не стоит доверять вражеской пропаганде. Однако следует быть бдительными и не давать шансу коллаборантам воплотить свои диверсионные замыслы.

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