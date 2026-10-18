В Литве пытались поджечь склад с оборудованием Starlink

В Литве в ночь на 18 октября неизвестные пытались поджечь предприятие, на котором хранится оборудование Starlink. Утром над территорией страны был зафиксирован неизвестный беспилотник, который впоследствии упал в Пасвальском районе.

Об этом сообщил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс в своем посте в Facebook.

Что известно о неудавшейся попытке диверсии?

Нападавшим не удалось реализовать свой замысел благодаря своевременному усилению безопасности объекта. Спецслужбы заранее предупредили предприятие об угрозе нападений, поэтому охрану существенно усилили.

Что касается утреннего инцидента с беспилотником, глава правительства не исключает варианта спланированной вражеской диверсии. Уже завтра премьер-министр созовет экстренное заседание Комиссии по национальной безопасности, чтобы выяснить точное направление полета и происхождение летательного аппарата.

Как сообщает СМИ LRT, обломки упавшего беспилотника обнаружили в Пасвальском районе страны. В результате падения был поврежден гражданский автомобиль, однако среди людей никто не пострадал.

Серия атак на оборудование связи в Европе

Напомним, ранее мы писали, что атаки на инфраструктуру спутниковой связи уже фиксировались в соседних странах. В частности, в сентябре произошел поджог наземной станции Starlink в польской Воля-Кробовской, который обеспечивает связь в регионе, а подозреваемые в работе на российские спецслужбы были задержаны в Германии.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в начале октября аналогичный инцидент произошел и в Болгарии, где двое неизвестных в масках у подожгли 11 антенн Starlink и на территории телепорта недалеко от Софии.