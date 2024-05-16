В полиции сообщили журналистам, что с начала 2024 года от ТЦК в Киеве к правоохранителям поступило 5 833 обращения для "установления места пребывания людей и их доставки с целью составления административных протоколов" за нарушение правил воинского учета.

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Сколько людей доставили в военкоматы в Киеве

По состоянию на 1 мая столичные правоохранители с начала года доставили в ТЦК и СП Киева 2 319 человек, которых разыскивали за нарушение правил воинского учета.

Почти половину из них доставили за прошлый месяц. Ведь еще месяц назад эта цифра составляла 1 416.

На вопрос, как именно полиция разыскивает нарушителей, возможно, проверяет жилье, место работы или дежурит под подъездом, правоохранители ответили "Для установления места пребывания указанных лиц полиция использует все имеющиеся возможности".

Напомним, что с 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои военно-учетные данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. По новому закону о мобилизации на это дадут 60 дней.

Обновить данные можно будет тремя способами:

непосредственно в ТЦК,

в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ)

в электронном кабинете.

Пока что основная нагрузка ложится именно на военкоматы. ЦНАПы до сих пор не имеют необходимых доступов, а их администраторы не прошли обучение. Электронный кабинет запустят лишь после 18 мая.