Известно, что у женщины есть медицинское образование, поэтому по закону она является военнообязанной. Теперь женщина должна выплатить штраф в размере 5100 гривен.

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Женщина проигнорировала повестку

Согласно приговору суда, который был вынесен 13 мая, Ольга Куля, имея среднее специальное медицинское образование по специальности сестринское дело, является военнообязанной.

Несмотря на тот факт, что сейчас она нигде не работает, 9 апреля ей была доставлена повестка для прохождения военно-врачебной комиссии. Начальник ТЦК предупредил женщину о необходимости выполнения требований законодательства относительно воинского учета и предоставления сведений о состоянии здоровья. Однако, обвиняемая повестку проигнорировала.

На судебном заседании женщина признала свою вину и попросила назначить ей наказание в виде штрафа. Суд учел, что женщина не имеет судимостей и не состоит на учете у психиатра и нарколога.

После рассмотрения всех материалов дела, судья Наталья Морозова признала Ольгу Кулю виновной в уклонении от воинского учета и назначила ей штраф в размере 5100 гривен.

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