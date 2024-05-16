Відомо, що у жінки є медична освіта, тому згідно з законом вона є військовозобов'язаною. Тепер жінка має виплатити штраф у розмірі 5100 гривень.

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Жінка проігнорувала повістку

Згідно з вироком суду, який був винесений 13 травня, Ольга Куля, маючи середню спеціальну медичну освіту за фахом сестринська справа, є військовозобов'язаною.

Попри той факт, що наразі вона ніде не працює, 9 квітня їй було доставлено повістку для проходження військово-лікарської комісії. Начальник ТЦК попередив жінку про необхідність виконання вимог законодавства щодо військового обліку та надання відомостей про стан здоров'я. Однак, обвинувачена повістку проігнорувала.

На судовому засіданні жінка визнала свою вину та попросила призначити їй покарання у вигляді штрафу. Суд врахував, що жінка не має судимостей та не перебуває на обліку у психіатра та нарколога.

Після розгляду всіх матеріалів справи, суддя Наталія Морозова визнала Ольгу Кулю винною в ухиленні від військового обліку та призначила їй штраф у розмірі 5100 гривень.

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