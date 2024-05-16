Система "Оберіг" автоматично присвоює йому кожному чоловіку віком від 18 до 60 років. Він зокрема свідчить про те, що людина виконала вимоги нового закону про мобілізацію та оновила дані у ТЦК.
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Військовозобов'язаним вклеюють у військово-облікові документи спеціальні штрих-коди
Видання зазначає, що нововведення дозволяє відстежувати виконання вимог закону про мобілізацію та оновлення даних у ТЦК. У разі відсутності такого штрих-коду у військовому квитку або іншому військово-обліковому документі, буде зрозуміло, що людина не оновлювала своїх даних, що може спричинити проблеми при перевірках на вулиці.
Як пояснюють у Генштабі, працівники ТЦК мають можливість підключитися до Реєстру або з’ясувати необхідну інформацію про громадянина в телефонному режимі. Оператор Реєстру може надати всі необхідні дані щодо оновлення інформації конкретного військовозобов’язаного.
Наразі опрацьовується нормативно-правова база, яка передбачатиме видачу єдиного документа для військовозобов'язаних за єдиною формою. Це дозволить стандартизувати процес і зробити його більш зручним як для громадян, так і для працівників ТЦК.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Під час свого візиту до Києва Ентоні Блінкен зробив заяву щодо мобілізації в Україні. За його словами, ротація допоможе військовим відпочити.
- За словами Андрія Єрмака, чим більше буде зброї в Україні, тим більшим буде бажання громадян обороняти власну державу. Він також зауважив той факт, що "жодна мобілізація в історії будь-якої країни не була популярною".
- Зокрема, з'явилася інформація про те, хто з ув'язнених зможе служити в лавах ЗСУ. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомив, що рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від особистого бажання ув'язненого та складу злочину, а і від висновку ВЛК, рішення суду й готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ.