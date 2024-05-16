Система "Оберіг" автоматично присвоює йому кожному чоловіку віком від 18 до 60 років. Він зокрема свідчить про те, що людина виконала вимоги нового закону про мобілізацію та оновила дані у ТЦК.

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Військовозобов'язаним вклеюють у військово-облікові документи спеціальні штрих-коди

Видання зазначає, що нововведення дозволяє відстежувати виконання вимог закону про мобілізацію та оновлення даних у ТЦК. У разі відсутності такого штрих-коду у військовому квитку або іншому військово-обліковому документі, буде зрозуміло, що людина не оновлювала своїх даних, що може спричинити проблеми при перевірках на вулиці.

Як пояснюють у Генштабі, працівники ТЦК мають можливість підключитися до Реєстру або з’ясувати необхідну інформацію про громадянина в телефонному режимі. Оператор Реєстру може надати всі необхідні дані щодо оновлення інформації конкретного військовозобов’язаного.

Наразі опрацьовується нормативно-правова база, яка передбачатиме видачу єдиного документа для військовозобов'язаних за єдиною формою. Це дозволить стандартизувати процес і зробити його більш зручним як для громадян, так і для працівників ТЦК.

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