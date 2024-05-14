В Офісі Президента пояснили, що саме вмотивує українців долучити до лав Збройних Сил України. Андрій Єрмак вважає, що чим більше буде зброї в Україні, тим більшим буде бажання громадян обороняти власну державу.

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Україна активно працює з партнерами

Коментуючи питання ймовірних труднощів з мобілізацією, український посадовець зауважив, що "жодна мобілізація в історії будь-якої країни не була популярною". Водночас назвав чинники, що впливають на мотивацію українців.

За два роки ми показали, що наші люди дуже мотивовані, але це дуже залежить від того, як ми оснащуємо наші бригади. Це дуже відповідає сильним політичним рішенням, ухваленим нашими партнерами,

– сказав він на саміті демократій у Копенгагені.

За його словами, це є однією з головних причин, чому наша держава прагне насамперед продовжити підписання безпекових угод на основі Вільнюської декларації. Наші представники наполегливо працюють з "американськими друзями та колегами".

Єрмак також наголосив, що Україна просить від партнерів лише одне – достатню кількість зброї, яка необхідна для стримування ворога. Зокрема, це стосується додаткових систем протиповітряної оборони, артилерії та ракет великої дальності.

"Наші люди не втомилися. Наш народ сильний. Наші герої продовжують боротьбу. Ми просимо більше протиповітряної оборони, артилерії, ракет великої дальності та можливість використовувати це для відповіді. Тому що іноді одна проблема, яка у нас є, полягає в тому, що нашому солдату не вистачає ні амуніції, ні зброї", – зауважив керівник Офісу Президента.

Мобілізація в Україні: коротко