В Офисе Президента объяснили, что именно мотивирует украинцев приобщить в ряды Вооруженных Сил Украины. Андрей Ермак считает, что чем больше будет оружия в Украине, тем больше будет желание граждан оборонять собственное государство.

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Украина активно работает с партнерами

Комментируя вопрос возможных трудностей с мобилизацией, украинский чиновник отметил, что "ни одна мобилизация в истории любой страны не была популярной". В то же время назвал факторы, влияющие на мотивацию украинцев.

За два года мы показали, что наши люди очень мотивированы, но это очень зависит от того, как мы оснащаем наши бригады. Это очень соответствует сильным политическим решениям, принятым нашими партнерами,

– сказал он на саммите демократий в Копенгагене.

По его словам, это является одной из главных причин, почему наше государство стремится прежде всего продолжить подписание соглашений по безопасности на основе Вильнюсской декларации. Наши представители упорно работают с "американскими друзьями и коллегами".

Ермак также отметил, что Украина просит от партнеров только одно – достаточное количество оружия, которое необходимо для сдерживания врага. В частности, это касается дополнительных систем противовоздушной обороны, артиллерии и ракет большой дальности.

"Наши люди не устали. Наш народ сильный. Наши герои продолжают борьбу. Мы просим больше противовоздушной обороны, артиллерии, ракет большой дальности и возможность использовать это для ответа. Потому что иногда одна проблема, которая у нас есть, заключается в том, что нашему солдату не хватает ни амуниции, ни оружия", – отметил руководитель Офиса Президента.

Мобилизация в Украине: коротко