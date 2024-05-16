У поліції повідомили журналістам, що від початку 2024 року від ТЦК у Києві до правоохоронців надійшло 5 833 звернення для "встановлення місця перебування людей та їх доставлення з метою складання адміністративних протоколів" за порушення правил військового обліку.

Дивіться також На Закарпатті засудили жінку, яка не з'явилася до ТЦК за повісткою

Скількох людей доставили до військкоматів у Києві

Станом на 1 травня столичні правоохоронці від початку року доставили до ТЦК та СП Києва 2 319 людей, яких розшукували за порушення правил військового обліку.

Майже половину з них доставили за минулий місяць. Адже ще місяць тому ця цифра становила 1 416.

На запитання, як саме поліція розшукує порушників, можливо, перевіряє житло, місце роботи чи чергує під під’їздом, правоохоронці відповіли "Для встановлення місця перебування зазначених осіб поліція використовує всі наявні можливості".

Нагадаємо, що від 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої військово-облікові дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. За новим законом про мобілізацію на це дадуть 60 днів.

Оновити дані можна буде трьома способами:

безпосередньо в ТЦК,

в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП)

в електронному кабінеті.

Поки що основне навантаження лягає саме на військкомати. ЦНАПи досі не мають необхідних доступів, а їхні адміністратори не пройшли навчання. Електронний кабінет запутять лиш після 18 травня.