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      Скольких украинцев наказали за уклонение от армии в 2019 году

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      Скольких украинцев наказали за уклонение от армии в 2019 году / rp.mk.ua

      В 2019 году было 34 тысячи призывников, из них - 409 были внесены в судебный реестр за уклонение от службы в армии.

      По данным платформы Оpendatabot, за последний год было вынесено 280 приговоров за уклонение от призыва. За уклонение от воинского учета или специальных сборов – 129 человек и 12 – за уклонение от мобилизации.

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      Часть тех, кто уклоняется, еще находится в розыске. Большинство из них уклоняется от призыва по мобилизации - 45 человек.

      Призыв будет длится до 31 декабря 2019 года.

      Что грозит тем, кто уклонился от призыва?
      Как административное наказание за неявку в военкомат применяются санкции: штраф от 85 до 119 гривен за первое нарушение, штраф 170-255 гривен – за повторное. Уголовная ответственность за уклонение от военной службы наступает по статье 335 УК Украины и предусматривает ограничение свободы до 3-х лет. Следует отметить, что в большинстве случаев наказание по ст. 335 Уголовного кодекса является условным.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Инфографика Вооруженные силы Украины
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