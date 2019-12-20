Скольких украинцев наказали за уклонение от армии в 2019 году
В 2019 году было 34 тысячи призывников, из них - 409 были внесены в судебный реестр за уклонение от службы в армии.
По данным платформы Оpendatabot, за последний год было вынесено 280 приговоров за уклонение от призыва. За уклонение от воинского учета или специальных сборов – 129 человек и 12 – за уклонение от мобилизации.
Читайте также: Осенний призыв 2019: все подробности
Часть тех, кто уклоняется, еще находится в розыске. Большинство из них уклоняется от призыва по мобилизации - 45 человек.
Призыв будет длится до 31 декабря 2019 года.
Что грозит тем, кто уклонился от призыва?
Как административное наказание за неявку в военкомат применяются санкции: штраф от 85 до 119 гривен за первое нарушение, штраф 170-255 гривен – за повторное. Уголовная ответственность за уклонение от военной службы наступает по статье 335 УК Украины и предусматривает ограничение свободы до 3-х лет. Следует отметить, что в большинстве случаев наказание по ст. 335 Уголовного кодекса является условным.
Кто может получить освобождение от армии / Инфографика 24 канал