Скількох українців покарали за ухилення від армії у 2019 році

У 2019 році було 34 тисячі призовників, з них – 409 було внесено до судового реєстру за ухилення від служби в армії.

За даними платформи Оpendatabot, за останній рік було винесено 280 вироків за ухилення від призову. За ухилення від військового обліку або спеціальних зборів – 129 осіб і 12 – за ухилення від мобілізації.

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Частина тих, хто ухиляється, ще перебуває в розшуку. Більшість з них ухиляється від призову за мобілізацією – 45 осіб.

Призов триває до 31 грудня 2019 року.

Що загрожує тим, хто ухилився від призову?Як адмінпокарання за неявку у військкомат застосовуються санкції: штраф від 85 до 119 гривень за перше порушення, штраф 170-255 гривень — за повторне. Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу настає за статтею 335 КК України і передбачає обмеження волі до 3-х років. Слід зазначити, що в більшості випадків покарання за ст. 335 Кримінального кодексу є умовним.



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