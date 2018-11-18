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      Скольких жителей Крыма оккупанты забрали в российскую армию: известны цифры

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      За время оккупации Крыма в российскую армию призвали более 12 тысяч украинцев
      За время оккупации Крыма в российскую армию призвали более 12 тысяч украинцев / Фото из открытых источников

      За четыре года в армию России незаконно призвали 12 тысяч украинцев из оккупированного Крыма. Только во время нынешнего осеннего призыва в российскую армию попали 2,5 тысячи местных жителей.

      Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

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      Так, российская власть "охотится" на молодых жителей оккупированного полуострова, агитируя их пополнять ряды российской армии.

      За четыре года войска Российской Федерации пополнили около 12 тысяч украинцев из Крыма, хотя это противоречит международному гуманитарному праву. В частности, две с половиной тысячи ребят набрали во время осеннего российского призыва, который стартовал в октябре и продлится до конца 2018 года,
      – отмечается в сообщении.

      Уклониться от службы в армии оккупанта можно, говорят правозащитники: не становиться на воинский учет, не получать российский паспорт, хотя к этому тоже принуждают ехать в Украину учиться, работать.

      Как известно, женевская конвенция 1949 года запрещает призывать жителей оккупированных территорий в армию оккупационного государства.

      Напомним, Россия с 1 октября начала рассылать повестки на срочную военную службу в ряды ВС РФ в оккупированном Крыму. Повестки получат 400 жителей оккупированного Севастополя. Их отправят в воинские части в Краснодарский край, Ростовскую, Московскую и другие области.

      К слову, во время незаконного призыва в армию РФ к пропаганде оккупанты привлекают даже детей. Школьники становятся членами "военно-патриотических клубов", где им навязывают исключительно российскую идентичность.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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