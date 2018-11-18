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      Скількох жителів Криму окупанти забрали до російської армії: відомі цифри

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      За час окупації Криму в російську армію призвали понад 12 тисяч українців
      За час окупації Криму в російську армію призвали понад 12 тисяч українців / Фото з відкритих джерел

      За чотири роки в армію Росії незаконно призвали 12 тисяч українців з окупованого Криму. Лише під час цьогорічного осіннього призову до російської армії приєдналися 2,5 тисячі місцевих жителів.

      Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

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      Так, російська влада "полює" на молодих жителів окупованого півострова, агітуючи їх поповнювати лави російської армії.

      За чотири роки війська Російської Федерації поповнили близько 12 тисяч українців з Криму, хоча це суперечить міжнародному гуманітарному праву. Зокрема, дві з половиною тисячі хлопців набрали під час осіннього російського призову, який стартував у жовтні і триватиме до кінця 2018 року,
      – зазначається в повідомленні.

      Ухилитися від служби в армії окупанта можна, говорять правозахисники: не ставати на військовий облік, не отримувати російський паспорт, хоча до цього теж змушують, їхати в Україну вчитися, працювати.

      Як відомо, женевська конвенція 1949 року забороняє призивати жителів окупованих територій в армію окупаційної держави.

      Нагадаємо, Росія з 1 жовтня почала розсилати повістки на строкову військову служби до лав ЗС РФ в окупованому Криму. Повістки отримають 400 жителів окупованого Севастополя. Їх відправлять до військових частин у Краснодарський край, Ростовську, Московську та інші області.

      До слова, під час незаконного призову до армії РФ до пропаганди окупанти залучають навіть дітей. Школярі стають членами "військово-патріотичних клубів", де їм нав'язують винятково російську ідентичність.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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