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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Сколько безработных зарегистрировали в Украине за май: впечатляющие цифры

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За травень в Україні зросла кількість безробітних
За травень в Україні зросла кількість безробітних / kyivpost.com/

В мае, за время карантина, на учет стали еще 140 тысяч безработных украинцев. Такие данные Государственного центра занятости обнародовал премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания в Офисе Президента.

В правительстве уже пообещали помочь тем, кто потерял работу из-за пандемии коронавируса и вынужденных каникул бизнеса. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента.

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В частности, Денис Шмыгаль отметил, что чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, Кабинет Министров Украины выделил 6 миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавирусом.

Справка. По данным пресс-службы Государственного центра занятости, по состоянию на май 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше, чем в 2019 году.

Также во время селекторного совещания премьер-министр сообщил, что правительство создало все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", и кроме этого, дополнительно финализируется другая программа – "Новые деньги". Это предполагает, что предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ – сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе", – пояснил Денис Шмыгаль.

Напомним, что украинцы могут получить статус безработного и оформить выплаты помощи по безработице онлайн. Заявление о предоставлении статуса безработного можно подать по электронной почте и через портал "Дия".

карантин
Что предполагает ослабление карантина в Украине / Инфографика 24 канала

Автор: Марина Васильева
Теги: Офіс Президента Карантин в Украине 2020 Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Безработица Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Работа
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