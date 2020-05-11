Скільки безробітних зареєстрували в Україні за травень: вражаючі цифри

У травні, за час карантину, на облік стали ще 140 тисяч безробітних українців. Такі дані Державного центру зайнятості оприлюднив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради в Офісі Президента.

В уряді вже пообіцяли допомогти тим, хто втратив роботу через пандемію коронавірусу і вимушені канікули бізнесу. Про це йдеться в повідомленні Офісу Президента.

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Зокрема, Денис Шмигаль відзначив, що аби допомогти з виплатами людям, які втратили роботу, Кабінет Міністрів України виділив 6 мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом.

Довідка. За даними пресслужби Державного центру зайнятості, станом на травень 2020 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні на 48% більша, ніж у 2019 році.

Також під час селекторної наради прем'єр-міністр повідомив, що уряд створив всі передумови для повноцінної роботи оновленої програми "Доступні кредити 5-7-9%", і крім цього, додатково фіналізується інша програма – "Нові гроші". Це передбачає, що підприємці матимуть можливість отримати кредити під дуже низький відсоток.

"Ці програми допоможуть українському бізнесу витримати важкі економічні умови, зумовлені епідемією, а також стануть запорукою збереження робочих місць. Основна умова програм – збереження не менше 80% робочих місць у малому та мікробізнесі", – пояснив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що українці можуть отримати статус безробітного та оформити виплати допомоги із безробіття онлайн. Заяву про надання статусу безробітного можна подати через електронну пошту та портал "Дія".



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