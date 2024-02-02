Тогда президент заявил, что о таком количестве людей просят военные, но Минфин должен посчитать, сколько будет стоить эта мобилизация. По словам Зеленского, одного военного обеспечивают с налогов шестерых гражданских.

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Сколько будет стоить бюджету "дополнительный" мобилизованный украинец

Министерство обороны и Министерство финансов совместно с комитетами Верховной Рады, соответственно с бюджетным и оборонным, посчитали, но я бы не хотела это озвучивать публично, чтобы не давать российским осинтерам лишней для них информации,

– сказала Пидласа.

Впрочем, есть расчет общей стоимости мобилизации. Если в 2024 году мобилизовать от 400 тысяч до 500 тысяч человек, потребуется 322 миллиарда гривен дополнительных расходов "только на то, чтобы одеть этих людей, научить их, кормить и выплачивать денежное обеспечение".

Еще Министерство обороны на открытых встречах озвучило дополнительную потребность. Она касается закупки и модернизации военной техники, и на это нужно около 400 миллиардов гривен.

Сколько всего нужно денег и где их взять

То есть вместе речь идет сейчас о дополнительной потребности на 2024 год в около 720 миллиардов гривен. Нужно понимать, что 700 миллиардов гривен – это колоссальная сумма, около 22,5% всех наших расходов в 2024 году и 41% наших расходов на оборону,

– подытожила Пидласа.

Также глава комитета отметила: на оборонные нужды Украина может направлять только собственный ресурс. Средства международных партнеров, которые поступают в бюджет, нельзя тратить на обеспечение армии. Поэтому "увеличить собственные поступления на 40% за несколько месяцев – это очень нетривиальная задача".

Какие есть пути финансирования дополнительной мобилизации:

новое перенаправление налогов из местных бюджетов в государственный бюджет;

размещение облигаций внутреннего государственного займа в больших объемах;

повышение налогов.

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Предусматривает ли новый законопроект мобилизовать 500 тысяч: разъяснение от Минобороны

В МО назвали новый законопроект о мобилизации таким, который предусматривает максимально качественную подготовку бойцов. Но в документе не говорится о конкретной цифре – это будет зависеть от боевых действий и способности мобилизационного механизма.