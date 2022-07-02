Такие действия могут быть связаны с приходом генерала Сергея Суровкина, который теперь возглавляет "южную" группировку сил. Об этом для 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов.

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"Суровкин был автором ковровых бомбардировок в Сирии и, кстати, военные воздушно-космические силы России стирали с лица Земли город Алеппо. Так они поступали и в Мариуполе. Поэтому вполне возможно, что изменилась тактика именно с приходом этого генерала к линии фронта", – рассказал эксперт.

Может быть новый пик ракетных ударов

По словам Жданова, интенсивные ракетные обстрелы не могут продолжаться постоянно. У врага не хватает возможностей. Россия даже вводит фактически трудовую повинность частного бизнеса по отношению к переводу экономики на военные рельсы. То есть, государственный сектор они вообще не могут перевести.

Что касается продолжительности ракетных обстрелов, думаю, что сейчас будет немного спад, а через некоторое время можем ожидать снова пика усиления воздушных ударов,

– сказал Жданов.

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Россия заставляет бизнес работать в минус

Военный эксперт объяснил, что руководство России рассчитывает – владельцы частного бизнеса сами будут доставать запчасти и комплектующие где-то на рынке. Неизвестно сколько предприниматели смогут работать в минус.

"Это провальная идея и вряд ли ее смогут воплотить в жизнь в полном объеме. А еще в этом законе есть интересный момент, что нельзя отказаться от государственного заказа. И еще есть пункт, что государство может изменять объемы, сроки и стоимость заказа в одностороннем порядке" и частный владелец на это повлиять не может и отказаться тоже", – рассказал Жданов.

Обратите внимание – Олег Жданов о том, как Россия пытается восстановить возможности: смотрите видео