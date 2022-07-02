Ракету сбил герой из 101 ОБрО имени генерал-полковника Геннадия Воробьева. Защитник рассказал, что это произошло на рассвете, когда максимально клонит в сон. Для российских захватчиков это время – любимое для очередных подлостей.

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Этот противный звук не спутать ни с чем. Сомнений не было. Как и колебания – тело рефлекторно начало действовать оперативно. Между выстрелом и взрывом, свидетельствующим о попадании в цель, несколько секунд. Тогда они показались вечностью. К счастью, не промазал и старт был удачным,

– рассказал герой.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу значительные потери. В частности, по состоянию на 2 июля Генштаб ВСУ сообщил о 35 870 ликвидированных кафиров.

Также удалось уничтожить:

боевых бронированных машин – 3737 (+1) единиц,

артиллерийских систем – 800 (+4) единиц,

РСЗО – 246 (+0) единиц,

средств ПВО – 105 (+0) единиц,

самолетов – 217 (+0) единиц,

вертолетов – 186 (+0) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8) единиц,

крылатых ракет – 144 (+1) единица,

кораблей / катеров – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2614 (+4) единиц,

специальной техники – 61 (+0) единица.

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