Ракету сбил герой из 101 ОБрО имени генерал-полковника Геннадия Воробьева. Защитник рассказал, что это произошло на рассвете, когда максимально клонит в сон. Для российских захватчиков это время – любимое для очередных подлостей.
Заметьте ВСУ показали видео, как одним ударом уничтожают вражескую технику стоимостью почти 15 миллионов долларов
Этот противный звук не спутать ни с чем. Сомнений не было. Как и колебания – тело рефлекторно начало действовать оперативно. Между выстрелом и взрывом, свидетельствующим о попадании в цель, несколько секунд. Тогда они показались вечностью. К счастью, не промазал и старт был удачным,
– рассказал герой.
Потери врага
Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу значительные потери. В частности, по состоянию на 2 июля Генштаб ВСУ сообщил о 35 870 ликвидированных кафиров.
Также удалось уничтожить:
- боевых бронированных машин – 3737 (+1) единиц,
- артиллерийских систем – 800 (+4) единиц,
- РСЗО – 246 (+0) единиц,
- средств ПВО – 105 (+0) единиц,
- самолетов – 217 (+0) единиц,
- вертолетов – 186 (+0) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8) единиц,
- крылатых ракет – 144 (+1) единица,
- кораблей / катеров – 15 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2614 (+4) единиц,
- специальной техники – 61 (+0) единица.
Заметьте – ВСУ "помогли" россиянам окончательно эвакуировать остатки гарнизона со Змеиного: смотрите видео