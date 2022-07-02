Ракету збив герой зі 101 ОБрО імені генерал-полковника Геннадія Воробйова. Захисник розповів, що це сталося на світанку, коли максимально хилить у сон. Для російських загарбників цей час – улюблений для чергових підлостей.
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Той противний звук не сплутати ні з чим. Сумнівів не було. Як і вагань – тіло рефлекторно почало діяти оперативно. Між пострілом і вибухом, який свідчить про влучання у ціль, кілька секунд. Тоді вони здались вічністю. На щастя, не промазав, і старт був вдалим,
– розповів герой.
Втрати ворога
Українські захисники та захисниці продовжують завдавати ворогу значних втрат. Зокрема, станом на 2 липня Генштаб ЗСУ повідомив про 35 870 ліквідованих окупантів.
Також вдалося знищити:
- бойових броньованих машин – 3737 (+1) одиниць,
- артилерійських систем – 800 (+4) одиниць,
- РСЗВ – 246 (+0) одиниць,
- засобів ППО – 105 (+0) одиниць,
- літаків – 217 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 186 (+0) одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8) одиниць,
- крилатих ракет – 144 (+1) одиниця,
- кораблів / катерів – 15 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2614 (+4) одиниць,
- спеціальної техніки – 61 (+0) одиниця.
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