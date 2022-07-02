Такі дії можуть бути пов'язані з приходом генерала Сергія Суровкіна, який тепер очолює "південне" угруповання сил. Про це для 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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"Суровкін був автором килимових бомбардувань в Сирії й, до речі, військові повітряно-космічні сили Росії стирали з лиця Землі місто Алеппо. Так вони робили й в Маріуполі. Тому цілком можливо, що змінилася тактика саме з приходом цього генерала до лінії фронту", – розповів експерт.

Може бути новий пік ракетних ударів

За словами Жданова інтенсивні ракетні обстріли не можуть тривати постійно. У ворога не вистачає можливостей. Росія навіть вводить фактично трудову повинність приватного бізнесу у стосунку до переводу економіки на військові рейки. Тобто державний сектор вони взагалі не можуть перевести.

Що стосується тривалості ракетних обстрілів, думаю, що зараз буде трохи спад, а через певний час можемо очікувати знову піку посилення повітряних ударів,

– сказав Жданов.

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Росія змушує бізнес працювати в мінус

Військовий експерт пояснив, що керівництво Росії розраховує – власники приватного бізнесу самі діставатимуть запчастини й комплектувальні десь на ринку. Невідомо, скільки підприємці зможуть працювати в мінус.

"Це провальна ідея і навряд її зможуть втілити у життя в повному обсязі. А це в цьому законі є цікавий момент, що не можна відмовитися від державного замовлення. І ще є пункт, що держава може змінювати обсяги, терміни й вартість замовлення в односторонньому порядку й приватний власник на це вплинути не може і відмовитись теж", – розповів Жданов.

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