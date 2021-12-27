Новости о коронавирусе в Украине 27 декабря
Последняя статистика заболеваемости
Источник: Минздрав
В течение 26 декабря в Украине выявили 1 864 больных COVID-19. В больницы госпитализировали 1 053 человека. К сожалению, еще 133 инфицированных ушли из жизни. Выздоровели 4 527 человек.
Днем ранее Темпы вакцинации в Украине снизились, COVID-19 у оленей: новости о коронавирусе 26 декабря
Охват тестирования населения
Вчера в Украине сделали только 25 616 тестирований на коронавирус. В частности методом ПЦР провели 8 899 исследований, а методом ИФА – 1 881. За этот же период в стране использовали 14 836 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.
Ситуация в регионах
26 декабря больше всего больных коронавирусом обнаружили в столице. А вот самая высокая смертность зафиксирована в Запорожской области, где за минувшие сутки умерли 18 больных COVID-19.
Прирост заболеваемости по стране:
- Киев – 256 больных;
- Винницкая область – 54 больных;
- Волынская область – 91 больной;
- Днепропетровская область – 55 больных;
- Донецкая область – 119 больных;
- Житомирская область – 132 больных;
- Закарпатская область – 62 больных;
- Запорожская область – 59 больных;
- Ивано-Франковская область – 67 больных;
- Киевская область – 131 больной;
- Кировоградская область – 57 больных;
- Луганская область – 1 больной;
- Львовская область – 56 больных;
- Николаевская область – 42 больных;
- Одесская область – 83 больных;
- Полтавская область – 39 больных;
- Ровненская область – 50 больных;
- Сумская область – 38 больных;
- Тернопольская область – 91 больной;
- Харьковская область – 64 больных;
- Херсонская область – 24 больных;
- Хмельницкая область – 39 больных;
- Черкасская область – 135 больных;
- Черновицкая область – 47 больных;
- Черниговская область – 72 больных.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала
За сутки в Украине провели меньше 30 тысяч COVID-прививок
Источник: Минздрав
В выходные и праздничные дни темпы вакцинации против коронавируса в Украине значительно снижаются. В частности в воскресенье, 26 декабря, против COVID-19 вакцинировались 29 476 жителей страны. 8 776 человек получили первую дозу, а 20 434 вернулись за второй. Тем временем дополнительную дозу получили 88 украинцев, еще 178 – ревакцинальную дозу.
В целом в стране провели 28 009 499 COVID-прививок. Между тем полный курс вакцинации двумя дозами прошел 13 414 061 человек. Что касается дополнительной дозы, то ее получили уже 2 110 вакцинированных, а ревакцинальную дозу сделали 793 человека.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала
Стоит знать Как больные СПИДом переносят коронавирус: рассказ пациентки
Новости о коронавирусе в мире 27 декабря
Распространение COVID-19 в мире
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 27 декабря в мире выявили свыше 280 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,4 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – свыше 52 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Франция, Германия, Россия и Италия.
Нужно готовиться, – в ООН предупредили о новой пандемии
Источник: твиттер генсека ООН
Необходимо подготовить систему здравоохранения к новым пандемиям. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал уделить внимание вопросу подготовки к новым пандемиям и выделить на это необходимые средства. Он подчеркнул, что этот вопрос требует инвестиций.
Авиакомпании отменяют тысячи рейсов на новогодние праздники из-за штамма Омикрон
Источник: Lowcost.ua
Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила об отмене 33 тысяч рейсов в зимнем расписании. Это около 10% общего плана полетов. Все из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Пилоты просто не могут выйти на межконтинентальные рейсы из-за болезни. Согласно данным сайта FlightAware, начиная с 24 декабря было отменено уже свыше 8 тысяч рейсов. Больше всего пострадали авиаперевозчики в США и Китае.
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Исследования коронавируса
Коронавирус может оставаться в организме в течение 7 месяцев
Источник: In Review
Ученые Национального института здоровья США сообщили, что коронавирус может проникать за пределы дыхательной системы, в частности в мозг и сердце. А сама инфекция может сохраняться в организме около 230 дней. Но заметим, что исследование пока что опубликовано в виде препринта и ожидает оценки рецензентов в журнале Nature.
Новые таблетки против COVID-19 просты в использовании, но подходят не всем
Источник: MedicalXpress
Недавно у инфицированных COVID-19 пациентов появились 2 новых варианта лечения коронавируса, которые можно принимать дома. Речь идет о таблетках от Pfizer и Merck. Но в этих препаратах есть один нюанс: таблетки нужно принимать как можно быстрее, как только появятся симптомы. И препараты подходят не всем, кто имеет положительный результат теста на коронавирус.