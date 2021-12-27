Новини про коронавірус в Україні 27 грудня

Остання статистика захворюваності

Джерело: МОЗ

Впродовж 26 грудня в Україні виявили 1 864 хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 053 людини. На жаль, ще 133 інфікованих пішли з життя. Натомість одужали 4 527 людей.

Днем раніше Темпи вакцинації в Україні знизилися, COVID-19 в оленів: новини про коронавірус 26 грудня

Охоплення тестування населення

Вчора в Україні зробили лише 25 616 тестувань на коронавірус. Зокрема методом ПЛР провели 8 899 досліджень, а методом ІФА – 1 881. За цей самий період в країні використали 14 836 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.

Ситуація в регіонах

26 грудня найбільше хворих на коронавірус виявили у столиці. Натомість найвища смертність зафіксована у Запорізькій області, де за минулу добу померли 18 хворих на COVID-19.

Приріст захворюваності по країні:

  • Київ – 256 хворих;
  • Вінницька область – 54 хворих;
  • Волинська область – 91 хворий;
  • Дніпропетровська область – 55 хворих;
  • Донецька область – 119 хворих;
  • Житомирська область – 132 хворих;
  • Закарпатська область – 62 хворих;
  • Запорізька область – 59 хворих;
  • Івано-Франківська область – 67 хворих;
  • Київська область – 131 хворий;
  • Кіровоградська область – 57 хворих;
  • Луганська область – 1 хворий;
  • Львівська область – 56 хворих;
  • Миколаївська область – 42 хворих;
  • Одеська область – 83 хворих;
  • Полтавська область – 39 хворих;
  • Рівненська область – 50 хворих;
  • Сумська область – 38 хворих;
  • Тернопільська область – 91 хворий;
  • Харківська область – 64 хворих;
  • Херсонська область – 24 хворих;
  • Хмельницька область – 39 хворих;
  • Черкаська область – 135 хворих;
  • Чернівецька область – 47 хворих;
  • Чернігівська область – 72 хворих.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

статистика смертей

Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

За добу в Україні провели менш ніж 30 тисяч COVID-щеплень

Джерело: МОЗ

У вихідні та святкові дні темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні значно знижуються. Зокрема у неділю, 26 грудня, проти COVID-19 вакцинувалися 29 476 мешканців країни. 8 776 людей отримали першу дозу, а 20 434 повернулися за другою. Тим часом додаткову дозу отримали 88 українців, ще 178 – ревакцинальну дозу.

Загалом в країні провели 28 009 499 COVID-щеплень. Натомість повний курс вакцинації двома дозами пройшла 13 414 061 людина. Що стосується додаткової дози, то її отримали вже 2 110 вакцинованих, а ревакцинальну дозу зробили 793 людини.

Ефективність різних вакцин проти коронавірусу
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Варто знати Як хворі на СНІД переносять коронавірус: розповідь пацієнтки

Новини про коронавірус у світі 27 грудня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 27 грудня у світі виявили понад 280 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,4 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 52 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Німеччина, Росія та Італія.

Потрібно готуватися, – в ООН попередили про нову пандемію

Джерело: твітер генсека ООН

Необхідно підготувати систему охорони здоров'я до нових пандемій. На цьому наголосив генсек ООН Антоніо Гетерриш. Він закликав приділити увагу питанню підготовки до нових пандемій і виділити на це необхідні кошти. Він наголосив, що це питання потребує інвестицій.

Авіакомпанії скасовують тисячі рейсів на новорічні свята через штам Омікрон

Джерело: Lowcost.ua

Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила про скасування 33 тисяч рейсів у зимовому розкладі. Це близько 10% загального плану польотів. Все через новий штам коронавірусу "Омікрон". Пілоти просто не можуть вийти на міжконтинентальні рейси через хворобу. Згідно з даними вебсайту FlightAware, починаючи з 24 грудня було скасовано вже понад 8 тисяч рейсів. Найбільше постраждали авіаперевізники у США та Китаї.

До теми Коронавірус може залишатися в організмі протягом 7 місяців

Дослідження коронавірусу

Коронавірус може залишатися в організмі протягом 7 місяців

Джерело: In Review

Вчені Національного інституту здоров'я США повідомили, що коронавірус може проникати за межі дихальної системи, зокрема в мозок та серце. А сама інфекція може зберігатися в організмі близько 230 днів. Але зауважимо, що дослідження поки що опубліковане у вигляді препринта й очікує на оцінку рецензентів у журналі Nature.

Нові таблетки проти COVID-19 прості у використанні, але підходять не всім

Джерело: MedicalXpress

Нещодавно в інфікованих пацієнтів із COVID-19 з'явилися 2 нових варіанти лікування коронавірусу, які можна приймати вдома. Мовиться про таблетки від Pfizer та Merck. Але в цих препаратах є один нюанс: таблетки потрібно приймати якнайшвидше, як тільки з'являться симптоми. І препарати підходять не всім, хто має позитивний результат тесту на коронавірус.