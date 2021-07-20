Согласно свежим данным, эта оценка почти на 30 миллиардов долларов превысила отметку Министерства экономики, которая проводилась в 2014 году.

Важно Россия угрожает странам-участницам Крымской платформы, – МИД

В то же время в гривневом эквиваленте эта сумма увеличилась в три раза. Если в 2014 году сумма расходов составила 1,1 триллиона гривен, то по действующему курсу она выросла до 3,6 триллиона гривен.

Какие потери от оккупации понесла Украина:

755 тысяч гектаров посевных площадей и 4,5% от общей территории страны. Ущерб – 3 миллиарда долларов;

залежи полезных ископаемых и энергоносители. На морском шельфе Крыма находились залежи сырой нефти, газа и извести. Ущерб – 52,3 миллиарда долларов;

Жилая недвижимость – 93 500 квартир. Ущерб – 42,7 миллиарда долларов;

потери частного бизнеса составляют примерно 18,4 миллиарда долларов;

потери украинских банков – около 2,7 миллиарда долларов;

потери государства и местных общин – 15,7 миллиарда долларов.

На Россию могут повлиять в международных судах

Как объяснили в Центре экономической стратегии, оценка потерь необходима, чтобы компенсировать их в международных суды, обязав Россию выплатить соответствующие суммы или арестовав активы субъектов, причастных к оккупации.

К теме У Зеленского хотят видеть представителя Крымской платформы в правительстве каждой страны

Стоит отметить, что Украина создала Крымскую платформу, учредительный саммит которой состоится в Киеве 23 августа 2021 года. Участие в саммите примут представители разных стран, в частности США. Главная цель Крымской платформы – добиться на международной арене активных реакций на оккупацию Крыма Россией.