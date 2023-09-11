США выигрывают от наплыва иммигрантов

В среднем каждый иммигрант ежегодно вносит вклад в экономику страны на сумму около 100 000 долларов в год. Речь идет о:

потреблении;

недвижимости;

создании продукта.

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Согласно исследованию Национального фонда политики иммиграции, иммигранты создают около 200 000 новых предприятий в год. Эти предприятия создают рабочие места для более чем 1 миллиона американцев.

Согласно исследованию Института иммиграции и гражданства США, иммигранты ежегодно вносят в американскую экономику 1,7 триллиона долларов. Это составляет около 11% ВВП страны.

Иммигранты также приносят новые навыки, идеи и технологии в экономику США. Они помогают создавать новые рынки для товаров и услуг. Согласно исследованию Национального бюро экономических исследований, иммиграция увеличивает экономический рост на 1 – 2% в год.

Сколько украинцы вкладывают в экономику других стран

А теперь вернемся к Украине. По разным оценкам, из-за войны из Украины выехало 5 – 8 миллионов человек.

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Если посчитать, что один украинец в год создает для экономики страны, в которой он находится, хотя бы 20 – 30 тысяч долларов, то украинцы делают ежегодно вклад в экономику других стран более 100 миллиардов долларов.

То есть, Украина это недополучает. Ни вклада в экономику, ни рабочих мест, ни наполнение бюджета. При отсутствии стимулов для поддержки экономики, создания рабочих мест и возвращения украинцев у меня ожидания пока наихудшие.