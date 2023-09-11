США виграють від напливу іммігрантів

У середньому кожен іммігрант щороку робить внесок в економіку країни на суму близько 100 000 доларів на рік. Мовиться про:

споживання;

нерухомість;

створення продукту.

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Згідно з дослідженням Національного фонду політики імміграції, іммігранти створюють близько 200 000 нових підприємств на рік. Ці підприємства створюють робочі місця для понад 1 мільйон американців.

Згідно з дослідженням Інституту імміграції та громадянства США, іммігранти щороку вносять в американську економіку 1,7 трильйона доларів. Це становить близько 11% ВВП країни.

Іммігранти приносять також нові навички, ідеї та технології в економіку США. Вони допомагають створювати нові ринки для товарів та послуг. Згідно з дослідженням Національного бюро економічних досліджень, імміграція збільшує економічне зростання на 1 – 2% на рік.

Скільки українці вкладають в економіку інших країн

А тепер повернемось до України. За різними оцінками, через війну з України виїхало 5 – 8 мільйонів осіб.

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Якщо порахувати, що один українець на рік створює для економік країни, де він перебуває, хоча б 20 – 30 тисяч доларів, то українці роблять щороку вклад в економіку інших країн понад 100 мільярдів доларів.

Тобто Україна це недоотримує. Ні вкладу в економіку, ні робочих місць, ні наповнення бюджету. За відсутності стимулів для підтримки економіки, створення робочих місць та повернення українців у мене очікування поки що найгірші.